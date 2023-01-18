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Giriş Tarihi: 18.1.2023 10:47 Son Güncelleme: 18.1.2023 10:47

Belirtke Tablosu Nedir? Belirtke Tablosu Örneği Nasıl Hazırlanır ve Ne İşe Yarar?

Son zamanlarda çoğu kullanıcı tarafından araştırılan belirtke tablosunun ne olduğu araştırılmıştır. Belirtke tablosu nedir sorusu bu durumda önem kazanacaktır. Sınama ve eğitim durumlarının özünü oluşturan belirtke tablosu örneği nasıl hazırlanır ve ne işe yarar? Bu soruların cevaplarına yer verdiğimiz yazımız sizlerle...

Belirtke Tablosu Nedir? Belirtke Tablosu Örneği Nasıl Hazırlanır ve Ne İşe Yarar?

Özellikle eğitim alanında kullanılan çok sayıda çizelgeler bulunur. Ölçme aracının kapsam ve sınırını ölçen belirli tablolar kişiler için de kurtarıcı olmuştur. Belirtke tablosunu daha önce duymayan kullanıcılar ise belirtke tablosu nedir sorusunu internette araştırmıştır. Eğitim durumlarının da özünü oluşturan belirtke tablosu özellikle sınama durumlarında ölçme aracının kapsam ve geçerliliğini sağlamak için kılavuzluk yapar. Daha önce belirtke tablosu hazırlamayan kişiler, program geliştirme belirtke tablosu örneği nasıl hazırlanır ve ne işe yarar gibi soruları da araştırmıştır. Yazımızın devamında, belirtke tablosu nedir sorusu etrafında merak edilen bilgilere yer verdik.

Belirtke Tablosu Nedir?

Belirtke tablosu nedir sorusuna, bir eğitim programının içinde yer alan hedef ve hedef davranışlarla beraber program içeriğinin iki boyutlu bir çizelge üzerinde gösterilmesidir cevabı verilebilir. Kişiler tarafından hazırlanan bu tabloda eğitim durumları ve sınama durumları da yer alır. Belirtke tablosunda eğitim durumlarını eğitim programının üçüncü öğesidir ve program geliştirme sürecinde belirli materyallere ihtiyaç vardır. Eğitim yöntemlerini sıkça kullanabileceğimiz belirtke tablosu belirli düzenek oluşturması bakımından önemlidir.

Belirtke Tablosu Ne İşe Yarar?

Belirtke tablosu ne işe yarar sorusu da bu tabloya dair merak edilenler arasındadır. Bu tablonun belirli işlevleri vardır. Bunlar şu şekildedir;

Belirtke tablosunun en temel işlevi, dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetler.

Bu tablo hangi ünitede ve hangi konuda hangi düzeyde hedefin daha ağırlıklı olduğunu ortaya koyar.

Ünitelerin programdaki önemini gösterir.

Bu tablo değerlendirmede kullanılacak olan soru sayısını belirtir.

Ölçme araçlarının geçerliliğini ve kapsamını sağlamasıdır.

Belirtke Tablosu Örneği Nasıl Hazırlanır

Belirtke tablosunun nasıl hazırlanacağını bilmeyen kişiler bunun örneğini de araştırmıştır. Belirtke tablosunun hazırlanması için üç aşamadan geçmek gerekir. Bunlar: öğrenim hedeflerini belirleme, ders içeriğini belirleme ve iki boyutlu çizelgeyi hazırlama şeklindedir. Tablonun dikey boyutunda konu veya üniteler yer alır. Yatay boyutunda ise hedef ve davranışlar yer alır. Bununla beraber hedeflerin hangi içerikle ilgili olduğu belli olur.

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Belirtke Tablosu Nedir? Belirtke Tablosu Örneği Nasıl Hazırlanır ve Ne İşe Yarar?
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