Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne bakıldığında, "şu da olabilir" anlamında kullanılan bir söz olarak karşımıza çıkar. Genellikle tahmin ya da belirsizlik içeren durumlarda kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimenin doğru yazılışı ise pek çok insan için kafa karıştırıcıdır. Bunun sebebi ise "belki de" kelimesinde yer alan "de" teriminin bağlaç olup olmadığının bilinmemesidir. Bu nedenle belki de nasıl yazılır, TDK'ye göre belkide ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının yanıtı önemlidir.

Belki De Nasıl Yazılır?

Bağlaç olan de ve da günlük yaşamda yaygın olarak kullanılmasına rağmen nasıl yazılması gerektiği karıştırılan terimlerdir. Bu nedenle belki de ayrı mı ya da bitişik mi yazıldığı öne çıkan problemler arasında yer alır.

Belki kelimesinin yanına gelen "de" sözcüğü bir bağlaçtır. Bu nedenle belki de kelimesi ayrı bir şekilde yazılır.

TDK'ye Göre Belkide Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bir kelimenin doğru yazımına bakmak için TDK sözlüğü kullanılabilir. TDK sözlüğüne bakıldığında "belki de" kelimesinin ayrı olarak yazıldığı görülür.