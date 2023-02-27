Belleğin Azmi Tablosu Neyi Anlatıyor? Salvador Dali Belleğin Azmi (Eriyen Saatler) Tablosunun Hikayesi ve Anlamı

Cep saatlerinin konu edindiği Belleğin Azmi tablosu birçok insan tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Salvador Dali'nin en bilenen eserlerinden biri olan Belleğin Azmi (Eriyen Saatler) tablosunun hikayesi ve anlamı birçok insanın merak ettiği başlıklardan olmuştur. Zamanın dirençsizliğini hatırlatan bu eser, Dünyada birçok insanın merak ettiği bir eserdir. Peki Belleğin Azmi tablosu neyi anlatıyor? Gelin hep beraber Salvador Dali'nin Belleğin Azmi (Eriyen Saatler) tablosunun hikayesi ve anlamını beraber okuyalım.

Belleğin Azmi Tablosu Neyi Anlatıyor?

Belleğin Azmi ya da Eriyen Saatler İspanyol sanatçı Salvador Dalí tarafından 1931 yılında yapılan ve ressamın en bilinen eserlerinden biri olan tablodur. Sürrealizmin en iyi örneklerinden biri olan Belleğin Azmi ya da Eriyen Saatler tablosunda anlatılmak istenen şey zamanın dirençsizliğidir. Eserdeki saatlerin erimesiyle bu dirençsizliği yansıtmaya çalışan Salvador Dali, bu tabloyla o dönemlerde edindiği yumuşaklık ve sertlik anlayışını yansıtmaktadır. Yapıtın tamamlandıktan kısa bir süre sonra kırmızı şarapla ıslatıldığı söylenmektedir. 1954'e tamamlanan Belleğin Azmini Dağılışı tablosuyla bu resme içerik bakımından yeniden yaklaşmıştır. Bundan önceki ünlü çalışmalarında kullandığı dikdörtgen dizileri ve bu nesneler arasındaki boşluklar, yapıtın perde arkasında gizli bir bakış açısının bulunması olarak yorumlanmıştır. Yapıt, St. Petersburg'daki Dalí Müzesi'nde sergilenmektedir.

Salvador Dali Belleğin Azmi (Eriyen Saatler) Tablosunun Hikayesi ve Anlamı Nedir?

Salvador Dali tarafından resmedilen Belleğin Azmi veya Eriyen Saatler tablosu sanatçının 1931 yılında yaptığı ve en bilinen eserlerinin başında gelen bir yapıttır. Yapıt her ne kadar Dalí'nin sanat yaşamındaki Freudçu evrenin bir örneği olsa da sanatçının bilimsel evreye geçişinden 14 yıl önce yapılmıştır. Dalí'nin bilimsel temelli yapıtlar vermeye başlaması 1945 yılındaki atom bombası kullanımına dayanmaktadır. Tablonun ortasında "canavar" biçiminde bir insan figürü gözlenebilmektedir. Dalí'nin birçok yapıtında kullandığı bu nesne, sanatçının kendini betimlemesi olarak da algılanmaktadır. Resmin sol alt köşesindeki turuncu saat karıncalarla kaplanmıştır. Dalí; karınca görüngesini, ölümü ve kadın üreme organlarını simgelemek amacıyla da kullanmıştır. Bir başka kaynağa göre, karınca çalışkanlığı, sinek ölümü ve yumurta ise kadın üreme organlarını temsil etmektedir. 23cm x 33cm boyutlarında olan bu eserde, İspanyol ressam Dali'nin diğer resimlerinde olduğu gibi Katalanya manzarası bulunmaktadır. Eserde bulunan 4 adet saat ve sinek, karıncalar ve insan yüzüne benzeyen bir obje bulunmaktadır. Belleğin azmi eriyen saatler eserini yapan Dali, eserlerinde gerçek üstü veya gerçeğin kendisinde yansımasını resmederek sürrealizm olarak ortaya çıkmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Sürrealizmin tüm özelliklerini bulunduran bu resimde manzara resminin arkadadır ve doğanın var oluşunu ve zamana karşı yenilenebilmesini temsil etmektedir. Erimiş saatler ise insan figürleriyle aynı yerde bulundurulmakta ve zamana karşı yenilen insanların bunu fark edemediğine atıp yapılmaktadır. Özetle Belleğin Azmi tablosunda anlatılmak istenilen, insanların zaman karşısında belleğinin ve gerçekliğinin yavaş yavaş kaybolması ifade edilmektedir. Belleğin Azmi tablosu 14 yılda tamamlanmıştır. Günümüzde New York'ta bulunan Çağdaş Sanat Müzesi'nde sergilenen bu eserin fazlaca replikası bulunmaktadır.

Salvador Dali Kimdir?

İspanyol sanatçı Salvador Dali'nin tam adı Salvador Domingo Felipe Jacinte Dali Domenech'dir. 11 Mayıs 1904 tarihinde doğmuş, 23 Ocak 1989 yılında da vefat etmiştir. Katalan olan Dali, sürrealist akımından etkilenmiştir. Ressamlığın yanı sıra heykelcilik, fotoğrafçılık ve filmcilikle de ilgilenmiş, Walt Disney ile beraber yaptığı çizgi film 2003'te "en iyi kısa animasyon filmi" dalında Akademi Ödülü adayı olmuştur. Dalí hayatı boyunca, sanatıyla olduğu kadar eksantrik giyimi, davranışları ve sözleriyle de dikkat çekmiş, bu durum kimi zaman, onun sanatını takdir edenleri de etmeyenler kadar usandırmıştır. Bu davranışların getirdiği kötü şöhret, Dalí'nin geniş kesimlerce tanınmasını sağlamış ve eserlerine duyulan ilgiyi arttırmıştır.