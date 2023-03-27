Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Belli Ki Nasıl Yazılır? TDK Belliki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
Giriş Tarihi: 27.3.2023 11:27 Son Güncelleme: 27.3.2023 11:27

Belli Ki Nasıl Yazılır? TDK Belliki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Belli ki nasıl yazılır konusu, pek çok kişinin internet ortamında araştırdığı konuların başında gelmektedir. Belli ki sözcüğünün sonunda yer alan ki eki bu kelimenin yazımıyla alakalı hata yapılmasında büyük bir rol oynamaktadır. Bu yüzden birçok kişi belli ki kelimesinin doğru yazılışını merak etmektedir. Peki, belli ki nasıl yazılır? TDK belliki doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı? Konuyla ilgili tüm detaylar yazımızın devamında.

Belli Ki Nasıl Yazılır? TDK Belliki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçemiz sözcük sayısı yönünden çok zengin bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok fazla kelime olduğundan bazılarının yazımında birtakım hatalar yapılabilmektedir. Özellikle sözcüklerin sonunda bulunan ve bağlaç olan ki gibi eklerin yazılış biçimi çok sık karıştırılmaktadır. Bu yazımızda sizler için belli ki nasıl yazılır, TDK belliki doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların cevaplarını araştırdık.

Belli Ki Nasıl Yazılır?

Türkçemizde bulunan sözcüklerin bazılarının ayrı yazılması gerekirken bazılarının ise bitişik yazılması gerekmektedir. Özelikle yazı yazarken dilbilgisi kurallarına dikkat edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Günlük hayatımızda sıklıkla yazım yanlışı yapılan sözcüklerden biri belli ki kelimesidir. Bu sözcük pek çok kişi tarafından bitişik bir şekilde yazılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre belli ki sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Belli ki – doğru kullanım
  • Belliki – yanlış kullanım

TDK Belliki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK sözlüğü ile kelimelerin doğru yazımı hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Sözcüklerin hem yazılışı hem de söylenişi hakkında en güvenilir kaynak olarak TDK sözlüğü öne çıkmaktadır. TDK'ya göre belli ki kelimesi ayrı yazılmalıdır. Bu sözcüğün belliki şeklindeki birleşik kullanımı doğru değildir. Belli ki kelimesinin doğru yazımı ile ilgili birkaç örnek cümle kurmamız gerekirse:

  • Belli ki adam senle kafayı bozmuştu.
  • Belli ki bu işte hala yeterince usta değilsin.

ARKADAŞINA GÖNDER
Belli Ki Nasıl Yazılır? TDK Belliki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA