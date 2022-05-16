Ben Dili Nedir? Sen Dili Ve Ben Dili Ne Demek, En Etkili Şekilde Nasıl Kullanılır?

Kuvvetli ve güçlü şekilde iletişim kurmayı amaçlayan insanlar çeşitli iletişim yöntemlerini sıklıkla araştırmaktadır. İnsanlar arasındaki bilgi, sohbet, duygu-düşünce ve haber aktarımları ben dili ve sen dili sayesinde sağlam şekilde gerçekleştirilmektedir. Dilerseniz, sen dili ve ben dili ne demek, en etkili şekilde nasıl kullanılır sorularının cevaplarını haberimizde öğrenelim...

Ben Dili Nedir?

İnsanlar arasında çeşitli duygular ile iletişim sağlanmaktadır. Bu iletişimler sırasında, karşımızdaki kişileri istemeden de olsa kırabilmekteyiz. Bu durumun önüne geçebilmek için ben dili kullanmak oldukça önemli olacaktır.

Ben dili; karşımızda bulunan kişileri suçlamalardan kaçınarak, kendimize ait duygu ve düşüncelerimizi, bize tam olarak ne hissettirdiğini açıklayıcı ve dikkatli şekilde aktarma yöntemi olarak açıklanabilmektedir. Karşı tarafı kırıcı şekilde konuşmamak için empati yolunu seçerek ben dili kullanımına yer verebiliriz ve bu en doğru olan iletişim çeşidi olarak bilinmektedir.

Sen Dili Nedir?

Sen dili; insanların, karşısındaki insanlar ile kurdukları iletişim yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Sen dili kullanımı ile söylenen tüm söylemler, karşı tarafta bulunan kişi ya da kişileri ifade etmek anlamına da gelmektedir.

Karşılıklı diyaloglarda, sen dili; genellikle karşı tarafı suçlayıcı bir durum içermektedir ve bununla birlikte karşı taraf direkt savunmaya geçebilmektedir. Bu durum diyalogların ve kurulan iletişimin tıkanmasına yol açabilir, kavgalar ve de tartışmalar doğurabilir. Sen diline örnek bir cümle vermek gerekir ise; ''Yanlış yapan sensin! Düşündüğün her şey baştan sona hata barındırıyor!''

Ben Dili Ne Demek?

Ben dili; insanların karşılaşmış oldukları davranış ve durumlar karşısında, kendi bireysel tepkisini, duygusunu ve düşüncesini açıklayan ifade biçimi olarak açıklanabilir. Sen dili kullanımından ziyade, empati kurarak, kendimizi "ben"li cümlelerle doğru ve mantıklı bir şekilde anlattığımız taktirde karşımızda bulunan kişiyi incitmemiş ve kendi mesajlarımızı da doğru, eksiksiz şekilde vermiş oluruz. Ben dili ile birlikte, kişiler tamamıyla kendi düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmektedir.

Kişinin kendini merkez alarak ifade etme biçimi olarak da bilinen ben dili kullanımı sayesinde, kişiler kendilerini empati yolunun da yardımıyla güzelce açıklayabilmektedir. Bu sayede ise, sen dili kullanımı sonrasında olduğu gibi bir tartışma ortamından ziyade, karşıdaki kişinin de yaşanan duyguların nedenlerini anlaması ve sağlıklı bir iletişim zemininin oluşması olanağı doğmaktadır.