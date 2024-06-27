Ben Sana Mecburum Şiiri Sözleri - Attila İlhan Ben Sana Mecburum Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Şair, yazar, senarist, eleştirmen ve gazeteci Atilla İlhan Türk edebiyatının kıymetli isimlerinden biri olarak oldukça tanınmaktadır. Birçok dizide, filmde ve hatta kitaplarda rastladığımız Ben Sana Mecburum adlı şiirin de sahibidir. Birçok kişinin ezberinde yer alan bu şiirin tam sözleri oldukça merak edilmektedir. Ben Sana Mecburum şiiri sözleri, Attila İlhan Ben Sana Mecburum şiiri açıklaması ve incelemesi edebiyata meraklı ve ilgi duyanların bilmesi gereken konular arasında yer alıyor.
ben sana mecburum bilemezsin
adını mıh gibi aklımda tutuyorum
büyüdükçe büyüyor gözlerin
ben sana mecburum bilemezsin
içimi seninle ısıtıyorum
ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
bu şehir o eski İstanbul mudur?
karanlıkta bulutlar parçalanıyor
sokak lambaları birden yanıyor
kaldırımlarda yağmur kokusu
ben sana mecburum sen yoksun
sevmek kimi zaman rezilce korkuludur
insan bir akşam üstü ansızın yorulur
tutsak ustura ağzında yaşamaktan
kimi zaman ellerini kırar tutkusu
birkaç hayat çıkarır yaşamasından
hangi kapıyı çalsa kimi zaman
arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu
fatihte yoksul bir gramafon çalıyor
eski zamanlardan bir Cuma çalıyor
durup köşe başında deliksiz dinlesem
sana kullanılmamış bir gök getirsem
haftalar ellerimde ufalanıyor
ne yapsam ne tutsam nereye gitsem
ben sana mecburum sen yoksun
belki Haziranda mavi benekli çocuksun
ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor
bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden
belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun
bütün ıslanmışşın tüylerin ürperiyor
belki körsün kırılmışsın telâş içindesin
kötü rüzgâr saçlarını götürüyor
ne vakit bir yaşamak düşünsem
bu kurtlar sofrasında belki zor
ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
ne vakit bir yaşamak düşünsem
sus deyip adınla başlıyorum
içim sıra kımıldıyor gizli denizlerin
hayır başka türlü olmayacak
ben sana mecburum bilemezsin…
Şiirin ana teması, karşılıksız sevgiliye duyulan aşk ve bunun getirdiği yalnızlık duygusudur. Şair, sevdiği kişiye duyduğu derin bağlılığını ve mecburiyet hissini anlatırken, aynı zamanda onun yokluğunda hissettiği yalnızlığı da dile getirmektedir. Bu sevgiyi sevgilinin bilmemesi ise şaire acı vermektedir.
Şiirde dikkat çeken duygulardan bir diğeri de geçmişe duyulan özlem ve melankolik bir havadır. Eski zamanların İstanbul'u, gramofon müziği ve çocukluk anıları, şairin nostaljik duygularını yansıtmaktadır.
Şiir 6 bentten oluşmaktadır. İlk bentte yer alan "Adını mıh gibi aklımda tutuyorum" dizesi, sevilen kişinin adının şairin zihninde nasıl derin bir iz bıraktığını ve unutulmaz olduğunu anlatmaktadır.
İkinci bentte yer alan "Bu şehir o eski İstanbul mudur" dizesi, zamanın ve mekânın değişimini sorgulamaktadır. Şair, İstanbul'un değişen yapısıyla birlikte, kendi iç dünyasında da değişimler yaşamaktadır. Yitip giden yalnızca sevgili değildir.
"Sevmek kimi zaman rezilce korkudur" dizesi, aşkın bazen korku ve endişe getirdiğini ifade etmektedir. Şair sevmenin çeşitli tanımlarını bu dizede vermektedir.
"Sana kullanılmamış bir gök getirsem" dizesi, şairin sevdiği kişiye karşı duyduğu saf duyguları ifade etmesi açısından oldukça kıymetlidir.
"Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun" dizesi, sevilen kişinin yani sevgilinin çocukluk masumiyeti ve saflığıyla betimlenmesini ifade etmektedir.
Atilla İlhan, unutulmaz şiiri Ben Sana Mecburum'da oldukça yalın ve sade bir dil kullanmıştır. Altı bentten oluşan şiirde serbest ölçü kullanılmıştır. Sevilen kişinin şair için ne kadar kıymetli olduğu şiire adını veren ve şiirde sıklıkla yenilenen "ben sana mecburum" sözleri ile anlatılmaktadır.