Ben Sana Mecburum Şiiri Sözleri - Attila İlhan Ben Sana Mecburum Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Şair, yazar, senarist, eleştirmen ve gazeteci Atilla İlhan Türk edebiyatının kıymetli isimlerinden biri olarak oldukça tanınmaktadır. Birçok dizide, filmde ve hatta kitaplarda rastladığımız Ben Sana Mecburum adlı şiirin de sahibidir. Birçok kişinin ezberinde yer alan bu şiirin tam sözleri oldukça merak edilmektedir. Ben Sana Mecburum şiiri sözleri, Attila İlhan Ben Sana Mecburum şiiri açıklaması ve incelemesi edebiyata meraklı ve ilgi duyanların bilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

Ben Sana Mecburum Şiiri Sözleri

ben sana mecburum bilemezsin

adını mıh gibi aklımda tutuyorum

büyüdükçe büyüyor gözlerin

ben sana mecburum bilemezsin

içimi seninle ısıtıyorum

ağaçlar sonbahara hazırlanıyor

bu şehir o eski İstanbul mudur?

karanlıkta bulutlar parçalanıyor

sokak lambaları birden yanıyor

kaldırımlarda yağmur kokusu

ben sana mecburum sen yoksun

sevmek kimi zaman rezilce korkuludur

insan bir akşam üstü ansızın yorulur

tutsak ustura ağzında yaşamaktan

kimi zaman ellerini kırar tutkusu

birkaç hayat çıkarır yaşamasından

hangi kapıyı çalsa kimi zaman

arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu

fatihte yoksul bir gramafon çalıyor

eski zamanlardan bir Cuma çalıyor

durup köşe başında deliksiz dinlesem

sana kullanılmamış bir gök getirsem

haftalar ellerimde ufalanıyor

ne yapsam ne tutsam nereye gitsem

ben sana mecburum sen yoksun

belki Haziranda mavi benekli çocuksun

ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor

bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden

belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun

bütün ıslanmışşın tüylerin ürperiyor

belki körsün kırılmışsın telâş içindesin

kötü rüzgâr saçlarını götürüyor

ne vakit bir yaşamak düşünsem

bu kurtlar sofrasında belki zor

ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden

ne vakit bir yaşamak düşünsem

sus deyip adınla başlıyorum

içim sıra kımıldıyor gizli denizlerin

hayır başka türlü olmayacak

ben sana mecburum bilemezsin…

Attila İlhan Ben Sana Mecburum Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Şiirin ana teması, karşılıksız sevgiliye duyulan aşk ve bunun getirdiği yalnızlık duygusudur. Şair, sevdiği kişiye duyduğu derin bağlılığını ve mecburiyet hissini anlatırken, aynı zamanda onun yokluğunda hissettiği yalnızlığı da dile getirmektedir. Bu sevgiyi sevgilinin bilmemesi ise şaire acı vermektedir.

Şiirde dikkat çeken duygulardan bir diğeri de geçmişe duyulan özlem ve melankolik bir havadır. Eski zamanların İstanbul'u, gramofon müziği ve çocukluk anıları, şairin nostaljik duygularını yansıtmaktadır.

Şiir 6 bentten oluşmaktadır. İlk bentte yer alan "Adını mıh gibi aklımda tutuyorum" dizesi, sevilen kişinin adının şairin zihninde nasıl derin bir iz bıraktığını ve unutulmaz olduğunu anlatmaktadır.

İkinci bentte yer alan "Bu şehir o eski İstanbul mudur" dizesi, zamanın ve mekânın değişimini sorgulamaktadır. Şair, İstanbul'un değişen yapısıyla birlikte, kendi iç dünyasında da değişimler yaşamaktadır. Yitip giden yalnızca sevgili değildir.

"Sevmek kimi zaman rezilce korkudur" dizesi, aşkın bazen korku ve endişe getirdiğini ifade etmektedir. Şair sevmenin çeşitli tanımlarını bu dizede vermektedir.

"Sana kullanılmamış bir gök getirsem" dizesi, şairin sevdiği kişiye karşı duyduğu saf duyguları ifade etmesi açısından oldukça kıymetlidir.

"Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun" dizesi, sevilen kişinin yani sevgilinin çocukluk masumiyeti ve saflığıyla betimlenmesini ifade etmektedir.

Atilla İlhan, unutulmaz şiiri Ben Sana Mecburum'da oldukça yalın ve sade bir dil kullanmıştır. Altı bentten oluşan şiirde serbest ölçü kullanılmıştır. Sevilen kişinin şair için ne kadar kıymetli olduğu şiire adını veren ve şiirde sıklıkla yenilenen "ben sana mecburum" sözleri ile anlatılmaktadır.