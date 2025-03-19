Türkçede yediden yetmişe herkesin dikkat etmesi gereken konulardan biri yazım yanlışlarıdır. Yazım yanlışlarında ise en çok karıştırılan konu bağlaç olan ve ek olan de'nin yazımıdır. Pek çok kelimede karşımıza çıkan bu kullanım, öğrencilerin de sıklıkla karıştırdığı konulardandır. Dilin doğru kullanımı hem yazılı belgelerde hem de kendini ifadede oldukça önemlidir. Bence de nasıl yazılır, TDK'ye göre bencede ayrı mı bitişik mi yazılır soruları yazımı karıştırılan kelimelerdendir.

Bence de Nasıl Yazılır?

Doğru yazımı: Bence de

Yanlış yazım: Bencede

"De" burada bağlaç olduğu için her zaman ayrı yazılır. Ek olan de cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Aşağıdaki cümlelerde de cümleden çıkarıldığında bir anlam değişmez.

Örnek cümleler:

Bence bu dizi çok güzeldi.

Bence de çok güzeldi.

Bence de sen o etkinliğe katılmalısın. Bence sen o etkinliğe katılmalısın.

Öyle davranıyor ama bence de ona düşkün. Öyle davranıyor ama bence ona düşkün.

Bence de doktora danışmalısın. Bence doktora danışmalısın.

Bencede Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Bencede" kelimesi yanlış yazımdır. Birleşik yazılması için ek halinde olması gerekmektedir. Doğru yazımı "Bence de" şeklindedir.