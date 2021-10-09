Bencil Eş Anlamlısı Nedir? Bencil Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bazı kelimeler Türkçe kökenli olsa da dilimize farklı dillerden geçmiş kelimeler ile aynı anlamı taşıyabilirler. Özellikle kökü Türkçe olsa da eş anlamlıları Arapça ya da Farsçadan dilimize geçmiş kelimelerin neler olduğu genellikle genç neslin araştırdığı bir husustur. Bencil kelimesi de her ne kadar Türkçe olsa da dilimize Fransızca ve Farsçadan geçen eş anlamlıları bulunmaktadır. Peki, bencil eş anlamlısı nedir? İşte bencil kelimesinin eş anlamlısı…

BENCİL EŞ ANLAMLISI

Bencil kelimesinin eş anlamlısı sözlükte bulunmaktadır. Bencil kelimesi Türkçe kökenli olsa da başka dillerden geçmiş ve günlük hayatta hala kullandığımız eş anlamlılarına sahiptir. Bencil eş anlamlısı denilince akla ilk gelen sözcük egoisttir. Egoist kelimesi İngilizce "egoism" ve Fransızca "égoisme" kelimesinden türetilmiştir. Yunanca ve Latincede ego kelimesi ben anlamına gelir ve bencillik anlamına gelen egoism ile égoisme kelimeleri bu kelimeden evirilmiştir. Egoism kelimesini hep kendinden söz eden anlamında ilk olarak İngiliz Şair Joseph Addison kullanmıştır. Egoizm ise ilk olarak 1912'de Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası'nda geçmiştir.

Bencilin eş anlamlısı olarak başka kelimeler de kullanıabilmektedir. Bencil kelimesinin iki tane daha eş anlamlısı bulunmaktadır: hodbin ve hodkâm. Her iki sözcük de Farsça kökenlidir ve kendi anlamına gelen hod sözcüğünden türemiştir. Hodbin kelimesi kendini gören anlamını taşırken hodkâm kelimesi kendini seven anlamına gelmektedir. Yapılan araştırmalara göre hodbin kelimesi tarihte yazılı olarak ilk defa Gülşehri'nin 1317 yılına ait Mantıku't Tayr eserinde geçerken hodkâm kelimesinin geçtiği ilk eser Ahmed Vefik Paşa'nın 1876 yılına ait Lehce-ı Osmani eseridir.

BENCİL NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE BENCİL TANIMI

Bencil kelimesinin Türkçe kökenli olduğundan bahsetmiştik. Bu sözcük ben kelimesinden türetilmiştir. Konu Türkçe olduğu zaman akıllara gelen sorulardan birisi de bu söz konusu olan türemenin ne olduğudur. Türkçenin bu kadar üretken olmasının temelinde yatan ana nedenlerden birisi yapım ekleridir. Bu eklerin kelimelerin kök ve gövdelerine gelmesi ile bu kelimeler başka anlamlar kazanarak yeni bir sözcük olurlar. Yapım ekleri dil bilgisi kitaplarında işlek yapım ekleri ve işlek olmayan yapım ekleri olmak üzere iki çeşide ayırmaktadır. Bencil kelimesi de birinci tekil kişiyi gösteren anlamındaki ben zamirinden türetilmiştir. Bu türeme işlek olmayan –cil eki ile yapılmıştır. Genellikle isim köklü kelimelere gelen bu söz konusu –cil eki geldiği gövde ve köklerden düşkünlük ve alışkanlık bildiren isimler, andırış belirten sıfatlar türetmektedir. Ben zamirinin sonuna gelerek bu ek başka anlama sahip bencil kelimesini türetmiştir.

Bencil kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre iki anlamı bulunmaktadır. Sözlüğü açıp baktığımız zaman bencil kelimesinin anlamı olarak göreceğimiz ilk anlam yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan anlamıdır. İkinci anlamı ise felsefe konusunda bir sıfat olan bencillik öğretisine inanan kişi anlamını taşımaktadır. Bencil kelimesi yeni Türkçeye ait bir kelimedir. Yapılan araştırmalar bu kelimenin tarihte yazılı olarak ilk defa 1935 yılında basılmış Cumhuriyet Gazetesi'nde "İngiliz siyasası hakkında ne söylense, her halde bu siyasanın bencil olduğu savanamaz" şeklinde geçtiğini göstermektedir.