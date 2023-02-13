Bend Ne Demek? Bendimi Çiğner Aşarım Sözünün Anlamı Nedir?

Bend ne demek ve bu kelimenin anlamıyla paralel olarak kullanılan bend olur ne demek, cevapları için sözlük anlamlarına bakmak gerekmektedir. Bu sözcük, İstiklal Marşı'mızın 3. kıtasının 3. dizesinde "Bendimi çiğner aşarım" olarak kullanılmaktadır. Fiil olan bu kelimede "Bendimi çiğner aşarım" ne demek, baktığımızda da edebi bir kavram olarak kullanılmıştır. Bağlamak, set çekmek ve engel olmak anlamında kullanılan bu kelime Farsça kökenli bir kelimedir. Bu kelime ayrıca hem hukukta hem edebiyatta kullanılmaktadır.

Bend Ne Demek?

Öz Türkçe, Orta Asya'da Türklerin kullandığı ve yabancı dillerden etkilenmeyen bir dildir. Göçler, antlaşmalar, din, ticaret ve savaş gibi pek çok olgu dilin saf halini korumasına engel olmuştur. Özellikle de İslamiyet'in kabulünden sonra Arapça ve Farsça sözcüklerden etkilenmeye başlamıştır. Özellikle edebiyatta ve hukukta Arapça ve Farsça sözcüklerin yanında tamlamalar da kullanılmıştır. Bu sözcüklerden biri de bend sözcüğüdür. Bu sözcük ve bu sözcükle kurulan tamlamalar öz Türkçe değildir.

Türkçeye Farsçadan geçen bu sözcük hukukta ve edebiyatta terim olarak da kullanılmaktadır. Terim olarak kullanılmanın yanında edebi tamlamalarda da kullanılmaktadır. Kelimen Osmanlı Türkçesinde: bağ, kuşak, ayak bağı ve ayak kösteği olarak tanımlanmaktadır. Yine Osmanlı döneminde kullanılan bu sözcük bend-i miyan olarak bel kuşakları için kullanılmıştır. Bu tanımların yanında Türk Dil Kurumunda üç farklı anlamda kullanılmıştır. Bunlar:

Bağ, boğum, masfal Şiirde dört beş ya da altı mısradan oluşan bölümlerin her biri Güncel bir konu üzerine yazılan düşünce yazısı(fıkra ve makaleler gibi)

Bendimi Çiğner Aşarım Ne Demek?

Sözlük anlamı bağ ve kuşak olarak kullanılan bu sözcük istiklal marşında edebi bir imge olarak kullanılmıştır. Mehmet Akif Ersoy bu kelimeyi burada esaret anlamında kullanmıştır. Bendimi çiğner aşarım dizesinde bütün esaretimi çiğner aşarım anlamında, Türk milletinin esareti yıkarak özgürlüğe kavuşacağı dile getirilmiştir.

Bend olur ya da bend olmak ise bağlanmak ve tutulmak anlamında kullanılmaktadır.