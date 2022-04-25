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Giriş Tarihi: 25.4.2022 10:35 Son Güncelleme: 25.4.2022 10:35

Bende Nasıl Yazılır? TDK Ben De Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Bende Nasıl Yazılır? TDK Ben De Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

İçinde bulunduğumuz yüzyılın iletişim çağı olması ile birçok konuda kendimizi geliştirmemiz ve doğru olanı araştırmamız gerekiyor. Günümüzün en büyük sorunlarından biri yazım yanlışlarına dikkat edilmemesi olmaktadır. Yazılı iletişimde bulunacağımız zaman yapılan yazım yanlışları kişinin karşısındaki kişiye karşı eksi puan almasına sebebiyet verebilmektedir. Tüm bu kötü intibaı engellemek adına kullanacağımı kelimelerin nasıl yazıldığına dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu konuda en çok kafa karıştıran yazım yanlışları ekler ile ilgili olmaktadır. Son zamanlarda internette de sıklıkla aratılan “bende nasıl yazılır” sorusunun cevabını sizin için hazırladık. Eğer sizin de aklınızda ben de mi bende mi diye soru işareti varsa bu yazımız tam size göre. İşte TDK’ye göre doğru yazılımı.

Günümüzde insan ilişkilerinin önemli bir kısmını yazılı iletişim oluşturmaktadır. Hem çalışma hayatında hem de özel hayatta sık sık yazışmamız gerekebilmektedir. İşte bu yazışmalar esnasında her şeyin istediğiniz gibi olması için kullandığınız kelimelere dikkat etmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Bende Nasıl Yazılır?

TDK'ye göre "bende" kelimesi ayrı yazılmaktadır. Yani bu kelimenin doğru yazılımı BEN DE şeklinde olmalıdır. Bu kelimedeki gibi dahi anlamını taşıyan de ekinin doğru yazılımı ayrı yazılmasıdır. Ben de kelimesinin anlamı kişinin nitelenmesi ve kişinin de dahi, dahil olduğunu anlatmaktır. Kişinin dahi olduğunu betimlemek için de ben de kelimesini ayrı yazmak yazım kurallarına uymak olacaktır.

Ben De Nasıl Yazılır?

Doğru yazımının ayrı yazılışı olduğunu belirttiğimiz ben de kelimesini daha iyi anlamak için cümle içinde örneklerle açıklayalım. İşte ben de kelimesini daha iyi anlamanız için sizin için hazırladığımız bazı örnekler;

  • Annemler pazara gidecek BEN DE onlarla gideceğim.
  • Gürültü çok fazlaydı BEN DE sessiz olmalarını söyledim.
  • Seninle sinemaya geleceğim çünkü BEN DE o filmi merak ediyorum.
  • Güneşli günlerde gezmeyi seviyormuş. BEN DE ona eşlik etmek için hazırlandım.
  • Yemek o kadar lezzetli ki BEN DE denemek için tarifini istedim.

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Bende Nasıl Yazılır? TDK Ben De Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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