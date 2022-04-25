Bende Nasıl Yazılır? TDK Ben De Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günümüzde insan ilişkilerinin önemli bir kısmını yazılı iletişim oluşturmaktadır. Hem çalışma hayatında hem de özel hayatta sık sık yazışmamız gerekebilmektedir. İşte bu yazışmalar esnasında her şeyin istediğiniz gibi olması için kullandığınız kelimelere dikkat etmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Bende Nasıl Yazılır?

TDK'ye göre "bende" kelimesi ayrı yazılmaktadır. Yani bu kelimenin doğru yazılımı BEN DE şeklinde olmalıdır. Bu kelimedeki gibi dahi anlamını taşıyan de ekinin doğru yazılımı ayrı yazılmasıdır. Ben de kelimesinin anlamı kişinin nitelenmesi ve kişinin de dahi, dahil olduğunu anlatmaktır. Kişinin dahi olduğunu betimlemek için de ben de kelimesini ayrı yazmak yazım kurallarına uymak olacaktır.

Ben De Nasıl Yazılır?

Doğru yazımının ayrı yazılışı olduğunu belirttiğimiz ben de kelimesini daha iyi anlamak için cümle içinde örneklerle açıklayalım. İşte ben de kelimesini daha iyi anlamanız için sizin için hazırladığımız bazı örnekler;