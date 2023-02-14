Benefşe kelimesi, Osmanlıca bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlıca diline ilgi duyanlar, bu kelimenin manasını araştırmaktadır. Benefşe ne demek, Osmanlıca benefşe ne anlama gelir, divan şiirinde neyi temsil eder sorularının yanıtı için doğru adrestesiniz. Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık ve konuyla ilgili tüm detaylara bu yazımızın içerisinde yer verdik.

Benefşe Ne Demek?

Benefşe kelimesinin manasını pek çok kişi merak etmektedir. Benefşe, Türkçemizde "menekşe" manasına gelmektedir. Yani bir menekşe çiçeğini temsil etmektedir. Benefşe kelimesinin kökeni ise Farsçadır. Farsça "banafşe" kelimesinden dilimize aktarılmıştır.

Osmanlıca Benefşe Ne Anlama Gelir?

Benefşe kelimesi, Osmanlıca dilinde yer alan kelimelerden biridir. Benefşe kelimesi Osmanlıcada üç manaya gelmektedir. Bu manalar şu şekildedir:

Menekşe adı verilen güzel kokulu, küçük çiçek

Mor

Menekşe

Divan Şiirinde Benefşe Ne Anlama Gelir?

Benefşe sözcüğü Divan şiirlerinde sıklıkla kullanılan bir terimdir. Benefşe, Divan şiirinde neyi temsil eder diye merak eden birçok kişi vardır. Benefşe, Divan şiirlerinde menekşe çiçeğini temsil etmektedir. Menekşenin rengi, kokusu, şekli, boyunun eğriliği gibi öne çıkan özellikler, Divan şiirinde ayrı bir anlam taşımaktadır. Divan şiirlerinde menekşe çiçeği sıklıkla sevgili için benzetme olarak kullanılmıştır. Sevgiliden bahsedilirken menekşenin kokusu miske, demet demet menekşeler ise saçlara benzetilmektedir.