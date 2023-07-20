YKS'DE iki sayısal birincisinden biri olan Namık Emre Acar, 12 yıl boyunca çalışmanın karşılığını aldığını söyledi. Acar, "Bu süreçte kendimden çok ödün verdim. Sosyal aktivite veya başka bir şey yapamadım. Düzenli olarak derslerimi çalıştım. Bunun sonucu olarak da birincilik elde ettim. Çok mutluyum" dedi. Acar, "Bundan sonra sosyal aktivitelerimi yapabileceğim. 12 yıl sonra benim için asıl tatil şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı. Namık Emre Acar'ın annesi Songül ve babası Ahmet Kürşad Acar ise oğulları ile gurur duyduklarını ifade etti.