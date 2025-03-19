Benimde Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Benim De Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dilimizde yazım kuralları, özellikle ekler ve bağlaçlar söz konusu olduğunda sıkça karıştırılmaktadır. Bu yanlışların en yaygınlarından biri "de" bağlacı ile "-de" ekinin birbirinin yerine kullanılmasıdır. Pek çok kişi bu iki yapıyı ayırt etmekte zorlanmakta ve ikisinin de yazımında hata yapmaktadır. Buna en iyi örnek benim de ifadesi olacaktır. Benim de nasıl yazılır ve TDK'ye göre benim de ayrı mı bitişik mi yazılır soruları sıkça sorulmaktadır.

Benim de Nasıl Yazılır?

"De" bağlacı her zaman ayrı yazılmalıdır ve kendisinden önceki kelimenin anlamına katkıda bulunur. Bağlaç olan "de" çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz.

Örneğin:

Yanlış: Benimde bu konuda fikrim var.

Doğru: Benim de bu konuda fikrim var.

Bu cümlede "de" bağlacı çıkarıldığında "Benim bu konuda fikrim var." ifadesi anlamlı kalır, bu yüzden "de"nin ayrı yazılması gerekir.

TDK'ye Göre Benim De Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "benim de" ifadesindeki "de" bir bağlaç olduğu için ayrı yazılır. Ancak ek olan "-de" bitişik yazılır ve kelimenin köküne bağlıdır. Örnek vermek gerekirse:

De eki ile de bağlacının doğru ve yanlış yazımına örnek verecek olursak

Yanlış yazım: Benimde kalemim masanın üzerinde duruyordu.

Doğru: Benim de kalemim masanın üzerinde duruyordu.

Ancak yer bildiren ek olan "-de" şu şekilde kullanılır:

Doğru: Kalemim masanın üzerinde duruyordu.

Görüldüğü gibi, "de" bağlacı ile "-de" ekinin karıştırılmaması için bağlacın ayrı, ekin bitişik yazılması gerektiğini unutmamak önemlidir.