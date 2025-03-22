Türkçede pek çok kelime yer alır. Bu nedenle çeşitli kelimelerin doğru yazımları, zaman zaman karıştırılabilir. Hal böyle olunca, Türkçeyi doğru kullanmak için detaylı araştırmalar yapılabilir. Yazımı en sık karıştırılan kelimelerden biri de; benimki'dir. Benimki nasıl yazılır, TDK'ye göre benim ki ayrı mı bitişik mi yazılır gibi soruların cevaplarının bilinmesi, doğru bir kullanım için önemlidir.

Benimki Nasıl Yazılır?

Benimki kelimesinin anlamı; benim olan, benimle ilgili olan şeklindedir. Bu nedenle yakın çevrede olan bir kişiden söz ederken genellikle tercih edilir. Doğru kullanımı ise "benimki" şeklinde bitişik olmalıdır.

TDK'ye Göre Benim Ki Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede ilgi zamirleri, aitlik bildirmek amacı ile kullanılan eklerdir. İlgi zamiri -ki şeklinde yazılır ve genellikle yapım eki ya da bağlaç olarak kullanılan -ki ile sıklıkla karıştırılır. Aitlik belirten durumlar, ilgi zamiridir ve bitişik olarak kullanılır.

Benimki kelimesine bakıldığında aitlik ifade ettiği görülür. Bu nedenle TDK'ye göre benimki kelimesi bitişik olarak yazılır.