Benzen Suda Çözünür Mü? Benzen Suya Atılırsa Ne Olur, Erir Mi? e1

Organik bileşikler arasında bulunduğu bilinen benzenin formülü C6H6 şeklindedir. Bu organik bileşiğin yalnızca organik çözücülerde kısmi çözünme gösterdiği bilinir. Kaynama noktası 80,1 °C ve erime noktası da 5,5 °C olan benzen polar değil apolar yapıdadır. Söz edilen organik bileşiğin yapısı göz önünde bulundurulduğu takdirde ise benzen suda çözünür mü, erir mi gibi sorulara kolaylıkla yanıt verilebilir.

Benzen Suda Çözünür Mü?

Formülü C6H6 olan benzen organik bileşikler sınıfının en basit üyesi olarak nitelendirilir. Bu bileşiğin ait olduğu organik bileşikler sınıfının aren ve hidrokarbonlar olarak da adlandırıldığı görülür. Benzenin yapısı incelendiği takdirde bu bileşiğin renksiz ve yanıcı bir madde olduğu anlaşılır. Söz edilen bu bileşiğin kaynama noktası 80,1 santigrat derece iken erime noktası da 5,5 santigrat derece olarak bilinir. Organik bileşikler sınıfının en basit üyesi olarak nitelendirilen benzenin suya atıldığı zaman çözünüp çözünmediği sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda benzenin suya atıldığı takdirde nasıl bir form aldığı aşağıdaki gibi açıklanmalıdır:

Benzen suya atıldığı zaman çözünmediği belirtilen bir organik bileşiktir.

Bu organik bileşiğin suda çözünmemesinin nedenlerinden biri polar değil apolar olmasıdır.

Benzenin hidrokarbonlar olarak adlandırılan organik bileşiklerden biri olması da apolar olduğunu ve suda çözünmediğini doğrulayan bilgilerdendir.

Benzen Suya Atılırsa Ne Olur, Erir Mi?

Kan hücrelerini öldürme etkisi olduğu bilinen ve bu özelliği ile kanser yapıcı bileşikler arasında sıralandığı görülen benzen suda çözünmez. Renksiz ve yanıcı bir sıvı olan benzenin bünyesinde bulunan karbonların sp2 hibritleşmesi yaptığı söylenir. Hoş bir kokuya sahip olduğu da belirtilebilen benzenin tepkimeye girmeye istekli olmayan bileşikler arasında bulunduğu görülür. Bununla birlikte benzen adı verilen organik bileşiğin bazı durumlarda sıcaklık ve basınç etkisiyle hidrojenle tepkimeye girebildiği bilinir. Benzenin suda çözünmediği bilindiği için bu organik bileşiğin kısmen de olsa çözünme gösterdiği maddeler şu şekilde belirtilebilir: