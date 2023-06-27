Benzer Türlerin Birleşmesiyle Oluşan İlk Taksonomik Birim Nedir? Canlıların Sınıflandırılmasında İlk Taksonomik Birim Ne?

Biyoloji dersinin en temel konularından biri canlıların sınıflandırılmasıdır. Canlıların sınıflandırılması ile taksonomi bilimi ilgilenir. Benzer türlerin birleşmesiyle oluşan ilk taksonomik birim nedir, sorusuna taksonomi birimlerinin canlının benzerlik ve farklılıklarının yaşadığı yere göre ayrılmasına göre oluştuğu yanıtını veririz. İlk taksonomik birim ne, sorusuna her alanın kendine özgü olan ilk taksonomisi olduğu ve kullanılan kural ve prensipleri ifade etmektedir yanıtını verebiliriz.
Taksonomi, sınıflandırma bilimi olarak da bilinir. Taksonomi bilimi için sınıflandırma ve isimlendirme çok önemlidir. Bu nedenle bir dizi kurallar bütününe sahiptir. Yani kısaca taksonomi, canlının tür düzeyinde tanımlanmasıdır. Tür tanımlamasında dış görünüşü olduğu kadar genetik yapısının özellikleri de önemlidir. Taksonominin kökü olan yasa ve düzenleme sözcüklerinden türemiştir. Taksonomi üç çeşittir. Taksonomi çeşitleri ve özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Taksonominin alt kolları "kemataksonomi", "immunotaksonomi" ve "sayısal taksonomi" 'dir. İlk taksonomiyi net bir şekilde yapmış olmasalar da Asur uygarlığındaki bazı filozoflar yapmıştır. Açık bir şekilde ilk taksonomiyi Aristoteles MÖ 384 ve MÖ 322 yıllarının arasında kırmızı kanlılar ve kırmızı kansızlar olarak yapmıştır. Canlıların sınıflandırılması için sırası ile uygulanması ve sınıflandırılması gereken basamakları şu şekilde sıralayabiliriz:
Canlıların sınıflandırılmasında ilk taksonomik birim mikroorganizma haploitleridir. Her alanın kendine özgü olan ilk taksonomisi yukarıda belirttiğimiz basamaklara göre yapılmış birimleri bulunmaktadır. İlk toplumlar doğa ile son derece ilgili olup yaşadıkları yerlerdeki göz çarpan bitki ve hayvan türlerini tanımaya çalışmış, onlara kendilerince isimler vermişlerdir. Hippocrates hayvan türlerini saymış; fakat bunların sınıflandırılmasına ilişkin herhangi bir görüş belirtmemiştir.
Bilimsel anlamda ilk sınıflandırma, biyolojik taksonominin babası olarak bilinen Aristoteles tarafından yapılmıştır. Mikrobiyolojide ilk taksonomik birim "suş" olarak ifade edilmektedir. Suş aynı tip genotipe sahip hücrelerden oluşan bireyler topluluğudur. Platon ise varlıkları cins ve türlere ayırmıştır. Dış görünüş bakımından birbirine benzeyen suşlar aynı türü, birbirine benzerlik gösteren türler de aynı cinsi oluşturur.