Beraber Eş Anlamlısı Nedir? Beraber Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçemizdeki zenginlik, sözcüklerin farklı anlamlarla kullanılabilmesiyle kendini gösterir. Günlük dilde sıklıkla kullandığımız "beraber" kelimesi de dilimizdeki birçok sözcük gibi birden fazla eş anlamlısı olan bir ifadedir. Türkçede farklı şekilde ifade edilebilen diğer sayısız kelimenin yanında beraber kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak dili etkin kullanmamızda yararlı olabilir.

Beraber Kelimesiyle Eş Anlamlı Olan Sözcükler

"Beraber" kelimesi Farsça "bar a bar" deyiminden türemiştir. "Bar" kelimesi "üst", "üzeri" ve "üzere" manalarına karşılık gelir. Bar a bar deyimi ise Farsçada "eşit", "denk" anlamlarına geldiği gibi "karşı karşıya", "üst üste" de demektir.

Beraber sözcüğü Türkçede ise "aynı durumda, aynı düzeyde" anlamlarına geldiği gibi "birlikte", "bir arada" sözcüklerini de karşılar. Bu iki sözcük de beraberin eş anlamlısıdır. Ayrıca "topluca" ve "ortaklaşa" sözcükleri de beraber kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılabilir.

Beraber Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Tüm kelimeler gibi "beraber" kelimesinin farklı anlamlarını kavramak için cümle içinde kullanmak önemlidir.

Beraber kelimesinin "aynı durumda", "denk" anlamlarında kullanıldığı bir cümle örneklenebilir;

İki takım berabere kaldı.

Kelimenin "birlikte" anlamında geçtiği cümle ise;

Beraber hareket edersek kuvvetleniriz.

Beraber sözcüğünün yerine kullanıldığında anlam açısından fark yaratmayan kelimeleri, yani eş anlamlı kelimeleri cümle içinde karşılaştırarak kullanabiliriz;

Beraber – Topluca

Beraber yaptığımız çalışma bağları güçlendirdi.

Topluca yaptığımız çalışma bağları güçlendirdi.

Beraber – Birlikte

Bu yaz tatile beraber gidelim.

Bu yaz tatile birlikte gidelim.

Beraber – Birlikte