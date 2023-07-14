Bereketli Topraklar Üzerinde Özet - Bereketli Topraklar Üzerinde Romanı Olay Örgüsü, İncelemesi ve Ana Fikri

Türk Edebiyatının usta kalemlerinden Orhan Kemal'in eserlerinden birisi olan, Bereketli Topraklar Üzerinde isimli roman edebiyat tarihine baktığımız zaman hayli beğenilen eserler arasında yer almıştır. Öyle ki kitap senaryolaştırılarak filmi çekilmiş eserlerden de biridir. Peki, edebiyat derslerinde mutlaka işlenen, okunacak kitaplar arasında mutlaka yer alan Bereketli Topraklar Üzerinde kitabının özeti ve ana fikri nedir? Bu suallerin cevaplarını sizler için yanıtladık.

Bereketli Topraklar Üzerinde Özet

Çocukluktan beri oldukça yakın olan 3 genç iş bulmak umuduyla şehre gitmeye karar verir. İsimleri Yusuf, Pehlivan Ali ve Köse Hasan uzun yorucu tren yolculuğu sonrası Adana'ya ulaşırlar. Büyük şehrin büyüsüne hemen kapılan üçlü hemşerilerinin çalıştığı fabrikaya gider ve ondan kendilerine de iş bulmasını ister. Hemşerileri onları çırçır fabrikasında işe sokar ancak ırgatbaşı onların burada çalışmanın köyde çalışmaya benzemediğini, burada barınmak istiyorlarsa kendisine avanta vermeleri gerektiğini söyler. Bu durumu önce kabul etmek istemeseler de mecburen razı gelir ve onca emekle aldıkları haftalıklarının bir kısmını ırgatbaşına verirler. Şehir hayatı ile ilgili kurdukları hayallerin ilk kırılma noktası burasıdır. Fabrikanın ayrı ayrı bölümlerinde hayli zor şartlarda çalışan arkadaş grubu şehir hayatına uyum sağlamaya çalışırken Köse Hasan hastalanır, çalışamaz duruma gelen Hasan'a arkadaşları Yusuf'la Ali bir süre bakar ancak bir süre sonra onu ve fabrikadaki işlerini geride bırakıp, daha çok yevmiye verildiği için inşaatta çalışmaya giderler. Aradan çok zaman geçmeden Köse Hasan'ın vefat haberini alırlar.

Pehlivan Ali ve Yusuf'un hayatı inşaat işçiliği yapmaya başlamasıyla oldukça değişmiştir. Pehlivan Ali ustasının karısına gizliden aşık olur, kadının da onda gönlü olduğunu anlayınca bir gün birlikte kaçarlar. Buğday tarlalarından birinde birlikte çalışmaya başlarlar ancak hayat umdukları gibi gitmez. Pehlivan Alinin sevdiği kadın çiftlikte rahat etmek için işverenle ilişki kurar, Pehlivan Ali'de pavyon batağına saplanır kalır, bütün kazancını gece aleminde tüketir. Bir gün talihsiz bir iş kazası sonucu bacağını kaybeden Ali kan kaybından hayatını kaybeder. Bu sıralarda Yusuf köye dönmeye karar vermiştir, köydeki eşi ve çocuklarına hediyeler alır kendi üstü başına çeki düzen verip gara gider, tam trene binecekken arkadaşı Ali'nin ölüm haberini alır. Büyük keder duyan Yusuf ne yapacağına, kalması mı dönmesi mi gerektiğine karar veremez. Çok başka umutlarla ve 3 kişi olarak çıktıkları bu yolda yalnız kalır.

Bereketli Topraklar Üzerine Roman İncelemesi

Ana Fikir

Romanda anlatılmak istenen ana fikir; dönemin toprak ağalarının çiftçiler ve köylüler üzerinde kurduğu ağır baskıların, yaptırımların sonucunda insanların zaten zor hayatlarının daha da zorlaşmasıdır.

Ana Tema

Yoksulluk, hayat mücadelesi, güçlü ile zayıfın arasındaki çatışma kitabın ana temalarıdır.

Olay Örgüsü