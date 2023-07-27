Bergama Antik Kenti Nerede? Bergama Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

"Bergama Antik Kenti nerede, hangi şehirde, nasıl gidilir?" diyenlere bilgi verilirken Pergamon olarak da adlandırılan ve 2014'te Dünya Mirası ilan edilen mekanın geçmişi incelenmelidir. Helenistik ve Roma dönemlerinin izlerini taşıyan lahit, tiyatro ve tapınak gibi yapıların bulunduğu Pergamon Bizans İmparatorluğu'na tanıklık etmiştir. "Bergama Antik Kenti ne zaman inşa edildi, hangi medeniyete ait?" sorularıysa bu mekanın MÖ 6. yüzyıla kadar uzanan geçmişine göre yanıtlanmalıdır.

Bergama Antik Kenti Nerede?

2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendiği bilinen Bergama Antik Kenti, yaygın olarak Pergamon ismiyle de anılır. 2014 senesinde UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak tescillendiği söylenebilen bu antik kent; tiyatro, saray ve tapınak gibi çeşitli yapıların kalıntılarını içerir. MÖ 4. yüzyılın başında kaleme alınan yazılı kaynaklarda adı geçen Pergamon, İzmir'in Bergama ilçesinde yer alır. Dolayısıyla bu tarihi mekanı keşfetmek isteyenlerin sorguladığı "Bergama Antik Kenti hangi şehirde?" sorusuna "İzmir" şeklinde yanıt verilebilir.

İzmir'in kuzey cephesinde konumlanan Pergamon'un adını söylence kahramanı olan Pergamos'tan aldığı düşünülür. MÖ 282 ile MÖ 133 yılları arasında Pergamon Krallığı'nın başkenti olduğu bilinen bu antik kentin çok daha önceden inşa edildiği söylenir. Bu bağlamda "Bergama Antik Kenti ne zaman inşa edildi?" diyenlere, söz edilen bölgede yapılan arkeolojik çalışmalardan elde edilen verilere göre "MÖ 6. yüzyıl" yanıtı sunulabilir. Geç Bizans Dönemi'ne de tanıklık ettiği bilinen bu antik kentin günümüzde kilise, kütüphane, tapınak, sunak ve tiyatro gibi yapıların kalıntılarını içerdiği görülür.

Bergama Antik Kenti Hangi Medeniyete Ait?

Tarih öncesi çağlarda Misya bölgesinin merkezleri arasında öne çıktığı bilinen Bergama Antik Kenti, Pergamon Krallığı'nın başkenti olmuştur. Dolayısıyla bu antik kentin Pergamon Krallığı'na ait olduğu söylenir. Buna ek olarak günümüze miras kalan tarihi yapılarıyla dikkat çeken Bergama Antik Kenti'nin Bizans İmparatorluğu'na da ev sahipliği yaptığı bilinir. Bu bölgede yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan tümülüs mezarlar, lahitler, sur duvarları ve çanak çömlek gibi buluntular ise ağırlıklı olarak Helenistik ve Roma dönemlerinin izlerini taşır.

Bergama Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Yaygın olarak Pergamon adıyla da bilinen Bergama Antik Kenti'ne gitmeyi planlayan kişilerin farklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeleri mümkündür. Bu tarihi mekana İzmir-Bergama dolmuşlarıyla veya toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabilir. Özel aracıyla Pergamon'a ulaşmak isteyen kişilerin ise Bergama ilçesinin merkezine doğru yola çıkmaları gerekir. Haftanın her gününde açık olduğu bilinen Bergama Antik Kenti'nde Müze Kart geçerlidir. Bu tarihi mekanı keşfetmeyi planlayan kişilerin güncel olarak ödemeleri gereken giriş ücreti ise 200 TL'dir.