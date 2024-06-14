Berrak Eş Anlamlısı Nedir? Berrak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

TDK' ya göre berrak kelimesinin birçok tanımı vardır. Bulanık kirli olmayan tanımının yanı sıra duru, kulağa hoş gelen ses ve mecazi anlam olarak da net olan anlamında kullanılabilir. Berrak kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerde bu tanımlara uygun olarak, anlamda daralma oluşturmadan birbirinin yerine kullanılabilir. Berrak eş anlamlısı nedir, berrak kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına göre ifadelerinizi çeşitlendirebilirsiniz.

Berrak Eş Anlamlısı Nedir?

Berrak kelimesinin eş anlamlıları: Temiz, duru, saf, saydam. Bu kelimeler cümlenin bağlamına göre birbirinin yerine kullanılabilir kelimelerdir.

Berrak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Bulanık olmayan, net olan anlamında kullanılan berrak kelimesinin eş anlamlıları da temiz, duru, saf ve saydam kelimeleridir. Bu kelimeler de net olanı ifade etmek için kullanılabilir.

Berrak Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Berrak kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;