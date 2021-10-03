Berrak Eş Anlamlısı Nedir? Berrak Kelimesinin Eş Anlamlısı

Berrak günlük yaşantımızda çok fazla kullandığımız bir kelime değildir. Berrak sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler merak eden kişiler tarafından araştırılan başlıca konulardandır. Berrak kelimesi yerine berrakın eş anlamlısı daha çok tercih edilmektedir.

BERRAK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Berrak kelimesi son zamanlarda sık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla berrak kelimesinin anlamı ve kökeni hakkında bilgi edinmekte fayda var. Berrak kelimesi, günlük yaşamda sık sık kullandığımız kelimelerden bir değildir.

Berrak kelimesi Arap dilinden Türkçemize kültür etkileşimleri sayesinde giren kelimelerden bir tanesidir.

Türk Dil Kurumu'na göre berrak kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır.

(sıvı, hava, ses vb. için) duru, parlak, aydınlık, pırıl pırıl, temiz, güzel, açık.

Berrak kelimesinin anlamını öğrenen kişiler bu kelimenin cümle içerisinde nasıl kullanıldığını da merak ediyorlar. Cümle içerisinde kullanımına bir örnek verelim.

O kadar açıktı ki hiç kimse gözlerini ondan alamıyordu.

BERRAK EŞ ANLAMLISI

Berrak kelimesinin yerine kullanılabilecek olan kelimelerden bir tanesi açık kelimesidir. Açık ve berrak kelimeleri cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdendir.

BERRAK KELİMESİNE BENZER SÖZCÜKLER

Berrak kelimesinin eş anlamlısı olan 8 kelime vardır. Bu 8 kelime cümle içerisinde birbiri yerine kullanıldığında cümlede herhangi bir anlam kayması ya da bozulması olmaz.