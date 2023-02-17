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Giriş Tarihi: 17.2.2023 11:53 Son Güncelleme: 17.2.2023 11:53

Berrak Zıt Anlamlısı Nedir? Berrak Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Kelime anlamı olarak temiz, saf ve duruluğu temsil eden berrak zıt anlamlısı merak ediliyor. Yazılışları, okunuşları ve anlamları ayrı olan yani karşıt olarak kelimeler bilindiği üzere zıt anlamlı olarak adlandırılıyor. Birbirlerinin tam tersi anlamları ifade ettiklerinden ötürü bu kelimeler birbirleri yerine kullanılamazlar. Bu kapsamda; berrak zıt anlamlısı nedir? Berrak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

Berrak Zıt Anlamlısı Nedir? Berrak Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Türkçe'de pek çok kelimenin hem eş hem zıt anlamlısı bulunur. Bu kelimelerden bir tanesi de berrak zıt anlamlısıdır. Kelime anlamı olarak; aydınlık, temiz, pırıl pırıl gibi anlamları ifade eden bu kelimenin karşıt anlamı da ifade ettiği anlamların tam tersi olarak kabul edilir. Bu kapsamda, berrak zıt anlamlısı nedir? Berrak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

BERRAK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Berrak zıt anlamlısı olan kelime "bulanık" kelimesidir. Berrak kelimesinin ifade ettiği anlama tam tersi karşılık gelen bir anlamı bulunmaktadır. Özetle berrak kelimesinin zıttı olan kelime bulanık kelimesidir. Berrak kelimesinin yerine bulanık sözcüğü kullanılamaz. Böyle durumlarda anlam kayması oluştuğundan cümle doğru manaya gelmez. Ancak tam tersi durumlarda birbirleri yerine kullanılabilirler.

BERRAK NE DEMEK?

Sıvı, hava, ses ve benzeri durumlar için; duru, parlak, aydınlık, pırıl pırıl, temiz, güzel, açık gibi anlamları ifade etmektedir.

BULANIK NE DEMEK?

Bulanık kelime anlamı olarak; berrak olmayan, bulanmış, net görünmeyen, iyi seçilemeyen gibi anlamları ifade eder.

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Berrak Zıt Anlamlısı Nedir? Berrak Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
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