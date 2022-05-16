Berzah Ne Demek? Berzah Alemi Nedir, Nerede Ve Nasıl Bir Yer?

Berzah kelimesi sözlükte "iki şey arasındaki engel" anlamına gelmektedir. Berzah kelimesi eski bir coğrafî terim olarak karşımıza çıkar ve anlamı "bir kara parçasının iki deniz arasında kalan dar kısmı" kıstak anlamına gelmektedir. İslami anlamı ise daha farklıdır. Özellikle berzah alemi olarak adlandırılan bir yerden söz edilmektedir. Bu açıdan İslami olarak mera edilen kelimeler arasındadır. Berzah ne demek? Bunu inceleyelim. Berzah alemi nerede ve nasıl bir yer olduğunu dini kaynaklara göre açıklayalım.

Berzah Ne Demek?

Berzah kelimesi dini terim olarak; ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye kadar sürecek olan ara dönem, dünya ile ahiret arasındaki alemdir. Ayrıca kabir hayatı karşılığında kullanılmaktadır. Berzah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçmektedir ve bunlardan ikisinde (el-Furkān 25/53; er-Rahmân 55/19-20) Allah'ın yüce kudretinin bir delili olarak "tatlı ve tuzlu iki denizin birbirine karışmasını önleyen engel" anlamını taşır. Üçüncü de ise (el-Mü'minûn 23/99-100) insanların ölümlerinden yeniden diriltilmelerine kadar sürecek olan ara dönemi hatırlatır.

Bu ayette ölüme yakın olan inançsızların ölümle yüz yüze geldiğinde pişmanlık duyarak hayattayken yapmaya bir türlü yapmadıkları kulluk görevlerini yerine getirmek için dünyaya geri döndürülmeyi isteyeceklerini anlatır. Fakat bunun asla gerçekleşmeyecek bir istek olduğunu bildirilmektedir. Ayrıca onların bu son günleriyle ahiretin fiilen vuku bulması arasında bir berzah (kabir) hayatının mevcut olduğu aktarılmıştır.

İslam'da berzah hayatı kişinin ruhunun bedeninden ölüm meleği Azrail tarafından alınmasıyla başlar. Ölümü nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin her insanın mutlaka bir berzah döneminden geçeceği kabul edilmiştir. Ancak bazı hadislerde mümin, kafir yahut günahkar olarak ölenlerin berzah döneminde karşılaşacakları durumlar vb. konularda açıklamalara yer verilmiştir. Berzah itikadi mezhepler arasında bazı tartışmalara konu olmuştur.

Berzah Alemi Nedir?

Berzah alemi ne demek bu sorunun yanıtını Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan açıklama ile verelim. Berzah, sözlükte; iki şey arasındaki engel, perde ve ayırıcı sınır olarak ifade edilmektedir. Dini olarak karşılığı ise, ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatıdır.

"Onların önlerinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır." (Mü'minûn, 23/100) âyetinde de geçen "Berzah" ile kastedilen budur. Buna göre ölen herkes berzah âlemine girecektir. Berzah alemi nedir sorusu, Diyanet kaynaklarına göre bu şekilde açıklanmıştır.