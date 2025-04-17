Beş Taş Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Beştaş Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dil, hem oyunların adını hem de onları yaşatan duyguları nesilden nesile aktarır. Geleneksel çocuk oyunlarımız arasında yer alan bazı isimler, yazılı ifade edilirken çeşitli tereddütlere yol açabiliyor. Bu oyunların isimleri, hafızalarda ne kadar net olsa da kalemle yazıya döküldüğünde kurallar devreye giriyor. Beş taş nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce bu ifadenin doğru yazımını bilmenin, yazılı iletişimin netliği açısından önem kazandığını söyleyebiliriz.

Beş Taş Nasıl Yazılır?

Türkçede kelimelerin birleşik veya ayrı yazılması, kelimelerin anlamlarına ve oluşturdukları ifadenin türüne göre değişiklik gösterir. "Beştaş" kelimesi, bir oyun adı olarak kalıplaşmış ve birleşik bir anlam ifade eder. Bu tür kalıplaşmış ifadeler, Türkçede genellikle bitişik yazılır.

TDK'ye Göre Beştaş Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK'nin Yazım Kılavuzu'na göre, özellikle oyun adları ve sayı+isim birleşimleriyle oluşan anlam kalıpları zamanla bütünleşmişse bitişik yazılır. "Beştaş" kelimesi de bu kurala uygun olarak dilde kalıplaşmış, anlamca kaynaşmış ve tek bir kavram haline gelmiştir. Bu nedenle ayrı değil, bitişik yazılmalıdır.