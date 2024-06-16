Besin Eş Anlamlısı Nedir? Besin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

İsim olan besin kelimesi TDK' ya göre yenilebilir, beslenmeye elverişli her türlü maddedir. Mecaz olarak ise yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey olarak tanımlanmıştır. Besin kelimesinin yerine kullanılabilecek ve kullanıldığı zamanda tanımda eksiklik oluşturmayacak eş anlamlı kelimeler vardır. Anlam bütünlüğü bozmadan ve ifadelerde zenginliği sağlayabilmek için besin eş anlamlısı nedir, besin kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına örnekler oluşturabiliriz.

Besin Eş Anlamlısı Nedir?

Besin kelimesinin eş anlamlıları: Gıda ve yiyecek kelimeleridir. Bu kelimeler tanım içerisinde birbirinin yerine kullanıldığında anlam kaybı oluşturmaz.

Besin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Besin kelimesine karşılık gelen gıda ve yiyecek kelimeleri besin kelimesinin eş anlamlısıdır.

Besin Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Besin kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;