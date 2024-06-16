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Haberler Eğitim Haberleri Besin Eş Anlamlısı Nedir? Besin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 16.6.2024 13:55 Son Güncelleme: 16.6.2024 13:55

Besin Eş Anlamlısı Nedir? Besin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Besin kelimesi genel olarak insanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için ihtiyaç duydukları, gerekli öğelerin tüketilmesidir. Besin kelimesini anlamında bir boşluk oluşturmadan başka kelimelerle açıklayabilir, yerine başka kelimeleri de kullanabiliriz. Bu türde birbirinin yerine kullanılabilen ve ifadelerin bütününde anlam kaybı oluşturmayan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelimler dilimizde zenginliği ve anlamda çeşitliliği sağlayan kelime gruplarıdır. Besin eş anlamlısı nedir, besin kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına göre anlam bütünlüğüne uygun tanımlar yapabiliriz.

Besin Eş Anlamlısı Nedir? Besin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

İsim olan besin kelimesi TDK' ya göre yenilebilir, beslenmeye elverişli her türlü maddedir. Mecaz olarak ise yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey olarak tanımlanmıştır. Besin kelimesinin yerine kullanılabilecek ve kullanıldığı zamanda tanımda eksiklik oluşturmayacak eş anlamlı kelimeler vardır. Anlam bütünlüğü bozmadan ve ifadelerde zenginliği sağlayabilmek için besin eş anlamlısı nedir, besin kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına örnekler oluşturabiliriz.

Besin Eş Anlamlısı Nedir?

Besin kelimesinin eş anlamlıları: Gıda ve yiyecek kelimeleridir. Bu kelimeler tanım içerisinde birbirinin yerine kullanıldığında anlam kaybı oluşturmaz.

Besin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Besin kelimesine karşılık gelen gıda ve yiyecek kelimeleri besin kelimesinin eş anlamlısıdır.

Besin Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Besin kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;

  • Çocuklar gelişimleri için sağlıklı gıdalar tüketmeli.
  • İşlenmiş ve paketlenmiş yiyeceklerden uzak durulması gerek.

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Besin Eş Anlamlısı Nedir? Besin Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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