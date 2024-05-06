Besin Eş Anlamlısı Nedir? Besinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler, aynı anlamı karşılamak üzere bir dil içinde birden fazla olan ve farklı şekilde yazılan sözcüklere denmektedir. Bu kelimelerin bazıları tek bir dildeki farklı köklerden türetilirken bazıları ise farklı dillerden ana dile geçerek birbiri yerine ödünçlenebilir. Türkçe bu bakımdan oldukça zengindir. "Besin eş anlamlısı nedir?" sorusu bu sebeple oldukça merak edilmekte ve araştırma konusu olmaktadır. Besinin eş anlamlısı olan sözcük ve söz öbeklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BESİN NE DEMEK TDK

Besin kelimesinin TDK tarafından belirlenen anlamı "organizma için gerekli olan, yenilmeye elverişli her türlü madde" şeklinde verilmiştir. Ayrıca yine TDK tarafından mecaz anlamda "varlığını sürdürmek için gerekli olan şey" karşılığı verilmiş, "Yobazlık, besinini bilgisizlikten alır" örneği sunulmuştur.

BESİN KÖKENİ

Besin kelimesinin etimolojik incelemesine baktığımızda, kelimenin Eski Anadolu Türkçesi'nde bes veya besi "hayvan semirtme" sözcüğüne +In son ekinin eklenmesi ile türetildiğini görürüz. Besle- fiili de aynı köke dayanmaktadır.

BESİN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Besinin eş anlamlısı olarak gösterebileceğimiz gıda kelimesi de en az kendisi kadar kullanımdadır. Bu iki kelime hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde birbiri yerine kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak yiyecek ve azık kelimeleri de bağlama göre besin eş anlamlısı olarak değerlendirilebilir.

BESİN İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Günlük hayatta hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sıkça kullanılan besin kelimesi; pek çok alanda terimsel olarak da yer bulmaktadır. Besin değeri, besin kaynakları, besin ögeleri, besin zinciri, besin piramidi gibi tamlamalara dahil edilir.

Doğru besin kaynaklarını tüketmemiz çok önemlidir.

Aslan besin zincirinde en üst sıralarda yer alır.