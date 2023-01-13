Besin Zinciri Konu Anlatımı - Besin Zinciri Piramidi Nedir, Kaça Ayrılır, Örnekleri Neler?

Doğadaki tüm canlılar, hayatlarına devam edebilmek için besine ihtiyaç duyarlar. Bazen bir canlıyı besin olarak kullanırlar, bu da besin zincirini oluşturur. Bir de besin zinciri piramidi var, bu da canlıların sınıflandırılması anlamına gelmektedir. Her şey bu besin zincirine bağlıdır, bir canlı olmazsa öbür canlı da hayatta kalamaz. Besin zincirinde kim kimi yer sorusunun cevabı için besin zinciri konu anlatımı yazımıza geçelim.

Besin Zinciri Konu Anlatımı

Doğada birçok canlı bulunmaktadır. Bu canlıların hayatlarına devam edebilmeleri için beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Bazı canlılar bu besinleri kendileri üretebilirken bazıları da üretemez. Bu sebepten dolayı başka bir canlıyı besin olarak algılar ve onu kullanır. Canlıların birbirlerini besin olarak kullanmasına ise besin zinciri adı verilir. Besin zincirinin her sırası farklı bir türden oluşmaktadır. Bir canlı, birçok türü besin olarak kullanabilir ve aynı zamanda birçok fazla tür için besin olabilir. Böylece kocaman bir besin zinciri oluşur.

Besin Zinciri Piramidi Nedir

Besin zinciri piramidi, besin zincirinde yer alan hayvanların sınıflandırılması anlamına gelir. Besin zinciri çok geniş bir zincir olduğu için bunu daha küçük ve sınıflandırılmış bir biçimde ifade edilmesidir.

Piramidin en alt kısmında üreticiler yer alır. Fotosentez yapan bitkiler enerji akışı sağlar ve bu kısımda yer alırlar. Fotosentez, güneş ışığı sayesinde yapıldığı için güneş, ekosistemin besin zinciri piramidinin önemli bir parçasıdır. Güneşten gelen enerjileri kimyasal enerjiye dönüştürerek besin zinciri piramidine katkıda bulunurlar.

Bir üstünde yani 2.kısımda ise tüketiciler bulunuyor. Daha bilinir ismiyle otçullar denilebilir. Örnek vermek gerekirse inek, fil, at ve tavşan gibi canlılar bu kısımda yer alırlar. Herbivor olarak da bilinirler.

Onun da bir üstünde yani 3.kısımda ise etoburlar bulunuyor. Besin kaynağı otçullardır, yılan ve timsah gibi sürüngenlerin aynı zamanda kurt, tilki gibi hayvanların bulunduğu kısımdır.

En üstte ise yani 4.kısımda hem etçil hem otçul hayvanlar yer almaktadır. Bu hayvanlara "yırtıcılar" , "hepçil" ve "üçüncül" tüketiciler de denilmektedir.

Besin zinciri piramidinde aşağıdan yukarı çıkıldıkça belli başlı farklılıklar gösterilmektedir. Bu kadar farklılık göstermesinin en büyük sebebi zehirli madde oranının artmasıdır. Hayvanların arasında ki enerji dönüşümü arttıkça maddelerde bulunan zehir miktarı da artmaktadır. Enerjinin en az olduğu kısım ise piramidin en üst kısmıdır. Çünkü yukarı çıktıkça enerji miktarı periyodik olarak azalış göstermektedir.

Besin Zinciri Kaça Ayrılır, Örnekleri Neler

Besin zincirinde, beslenme şekillerine göre 3 tipe ayrılırlar. Bunlar ise üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardır.

Üreticiler

Besin zincirinin en alt tabakasında bulunurlar, fotosentez yaparlar ve kendi besinlerini kendileri üretirler. Bunlara örnek olarak su yosunları, bakteriler ve yeşil bitkiler verilebilir.

Tüketiciler

Besin ihtiyaçlarını başka canlıları tüketerek karşılarlar ve yırtıcılar olarak adlandırılırlar. Etçil, otçul ve hepçil olarak üçe ayrılırlar.

Ayrıştırıcılar

Ayrıştırıcılar, ölü canlılar ve atıklardan beslenir, bakteriler ve mantarlardan oluşurlar. Ayrıştırıcılar, adı üzerinde hayvan ve bitki gibi canlı kalıntılarını ayrıştırır. Bu şekilde canlılarda bulanan organik olan maddeler, inorganik maddelere dönüşüm sağlar ve madde döngüsü ile enerji akışı sağlanır.