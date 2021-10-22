BESYO Açılımı Nedir? BESYO Ne Demek?

Üniversitelerde bulunan bir bölüm olarak karşımıza çıkan BESYO'nun açılımı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu bölümün açılımı karşımıza "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu" şeklinde çıkmaktadır.

BESYO AÇILIMI NEDİR?

Kısaltmalar dünya üzerinde her yerde sıklıkla kullanılan tabirlerdir. Kısaltmalar genellikle sık söylenen uzun kelime gruplarını daha kolay hale getirmek için yapılmışlardır. Ülkemizde sıkça kullanılan kısaltmalardan bir tanesi de BESYO'dur. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan adayların sıkça karşısına çıkan kısaltmalardan bir tanesi olan BESYO'nun açılımı karşımıza "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu" şeklinde çıkmaktadır.

BESYO NEDİR?

BESYO hakkında merak edilen sorulardan bir tanesi de BESYO'nun ne olduğudur. BESYO üniversitelerde yer alan bir bölümdür. Açılımı "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu" olarak karşımıza çıkar. Yüksekokullar genellikle 2 yıllık olarak bilinse de açılımı "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu" olan BESYO bölümü 4 yıllık bir bölümdür. Bu bölüme girebilmek iki aşamalı olarak karşımıza çıkar. BESYO bölümüne girebilmek için öncelikli olarak üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT ( temel yeterlilik testi)'den girmek istenilen üniversitenin belirlemiş olduğu taban puanından yüksek bir puan almak gerekmektedir. Daha sonrasında ise BESYO okuyabilmek için Özel Yetenek Sınavlarından geçmek gerekmektedir. Bu sınavlar üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilmektedir. Bu iki adım başarılı bir şekilde tamamlandığı taktirde BESYO okuyabilirsiniz demektir.

BESYO MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

BESYO okumak isteyen kişilerin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de BESYO bölümünden mezun olduktan sonra ne iş yapacaklarıdır. BESYO mezunlarının yapabileceği işlerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

MEB'e bağlı bulunan okullarda antrenörlük veya yardımcı antrenörlük

Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde antrenörlük ve memurluk

Özel olarak çalışan spor kulüplerinde antrenörlük

Çeşitli sektörlerin spor aktiviteleri ve organizasyonlarında yer alma

BESYO ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde Yönetici, Öğretim görevlisi, Araştırma görevli olarak çalışma

Masörlük

Hakemlik

Beden eğitimi öğretmenliği

BESYO NE DEMEK?

BESYO "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu" anlamına gelmektedir. BESYO üniversitelerde eğitim verilen bir bölümdür. Yurt dışında bu bölüm Physical Education and Sport Department (Fiziksel Eğitim ve Spor Bölümü) olarak geçmektedir.