Beyaz Gemi Romanının Olay Örgüsü - Beyaz Gemi Roman İncelemesi, Özeti Ve Ana Fikri

Beyaz, Gemi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de severek okunan romanlardan biridir. Beyaz Gemi romanının olay örgüsü de roman özetleri içinde bulabileceğiniz konular arasındadır. Beyaz Gemi romanı olay örgüsü, romanın tarzınıza uygun olup olmadığı hakkında da sizlere fikir verecektir. Roman hemen hemen tüm roman severlerin tarzına hitap etmektedir. Beyaz Gemi romanının yapı unsurları ve roman incelemesi yazımızın devamında.

Beyaz Gemi Romanının Olay Örgüsü

Beyaz Gemi, Kırgız yazar Cengiz Aymatov tarafından yazılmış ve tüm dünyada popüler olan eserlerden biridir. Romanda, anne ve babası tarafından terk edilen bir çocuğun dedesi ile yaşaması ve onunla yaşadıkları konu alınmaktadır. Çocuk yalnızlığını, bir dürbünle sürekli denize bakarak gidermektedir. Bu dürbünden gördüğü beyaz gemi, çocuğun ilgisini çekmektedir. Dede ise bu süreçte damadının yanında çalışmakta ve onun yaptığı kötülüklere göz yummak zorunda kalmaktadır.

Çocuk okula başladığında da dedesinden masal dinlemeyi çok sever. En sevdiği masal da Boynuzlu Maral Ana masalıdır. Dede torununa kendilerinin Maral Ana soyundan geldiğini söyler. Çocuk da bu inanç ile büyüyerek hayatını sürdürür.

Beyaz Gemi Romanının Yapı Unsurları ve Roman İncelemesi

Romanın bir bölümünde çocuk Kulubeg ile tanışır. Kulubeg'e kendisinin Maral Ananın soyundan geldiğinden bahseder. Bu sayede dedesi de Kulubeg ile tanışır. Çocuk, dedesi ve Kulubeg'in kendisinden geçmiş gibi sohbet ettiği bir ortamda beyaz gemiye gitmeyi düşünür ve bu hayalini yerine getirmeye çalışır.

Romanda esasında Sovyet Döneminin bir çocuk gözü ile gözlemlenmesi söz konusudur. Bir taraftan yozlaşmış toplum düzeni ifade edilirken bir yandan da akılcı ve geleneksel yaklaşıma yer verilmiştir. Sevgisiz nine, zalim Orozkul gibi karakterler Sovyet döneminde yaşanan sıkıntıları temsil eder. Dünyada ses getiren bir roman olma özelliği taşıyan Beyaz Gemi, günümüzde de sevilerek okunur. Romanda yer alan başlıca karakterleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Mümin: Torununu çok seven sevecen bir dededir.

Çocuk: 5-6 yaşlarında olup hayal dünyası oldukça geniş olan birisidir.

Orozkul: Mümin'in damadıdır. Alkolik olan bu karakter, eşine de çok kötü davranmaktadır.

Bekey: Orozkul karakterinin karısı ve aynı zamanda Mümin'in de kızıdır.

Nine: Mümin'in eşi olup, kızı ve torununa karşı son derece sevgisizdir.

Koketay: Orozkul'un arkadaşıdır.

Kulubeg: Şoför

Yukarıdaki karakterlerin her biri, Sovyet döneminde yaşanan sorunları kişilerin dilinden temsil etmektedir. Bu anlamda romanın cazibesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.