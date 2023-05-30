Beyaz Renk Nasıl Elde Edilir? Akrilik, Guaj Ve Sulu Boyada Beyaz Renk Hangi Renklerin Karışımıdır?

Beyaz, saflık, düzenlilik ve ferahlık anlamlarını taşıyan bir renktir. Aynı zamanda mekanda, boşlukta ve bir sanat eserinde genişlik hissiyatı yaratır. Resimlerde beyaz, genellikle nesneleri boyutlandırmak için kullanılır. Objelerin yansıttığı ışıklar beyaz sayesinde elde edilir. Bu ise, onların üç boyutlu olmalarını sağlar. Ek olarak, beyaz bazı durumlarda buzlu ve puslu bir görüntü yaratmayı sağlar. Bu görünüm genellikle resme yumuşaklık kazandırır. Özellikle gökyüzünü veya büyük suların oluşturduğu köpükleri çizerken beyazdan yararlanılır. Beyaz ayrıca temiz bir sayfa demektir ve yeni bir başlangıç yapmak ile ilişkilidir. Resim sanatında beyazın verebileceği olumlu anlamlardan en önemlileri tazelik ve sadeliktir. Gri gibi beyazda duygusal bir renktir ama onun aksine melankoliyi değil umudu hatırlatır.

Beyaz Renk Nasıl Elde Edilir?

Beyaz, belli başlı birkaç rengin karışımıyla kolaylıkla elde edilebilen bir renk değildir. Kırmızı, yeşil ve mavi ışık birleştirildiğinde beyaz ışık oluşur. Fakat beyaz boya yapmak için bu yöntem aynı sonucu vermeyebilir.

Aslında hangi renk kombinasyonu yapılırsa yapılsın beyaz boyaya ulaşmak neredeyse imkansızdır. Bunun en önemli nedeni, bir araya getirdiğiniz herhangi bir renk belirli dalga boyunu absorbe eder.

Çoğu insan tarafından kabul görmüş yaygın bir inanışa göre, gökkuşağının her rengini (kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit ve menekşe) harmanlamanın beyaz rengi vereceğini düşünür. Aslında beyaz değil, gri meydana gelir.

Evde yapılması kulağa biraz zor ve imkansız gibi gelse de, boya üreticileri beyaz rengi başarıyla oluşturur. Bunun için pigmentlerden yararlanırlar. Beyaz boyayı meydana getiren formül, akrilik veya alkid reçinesine ilave edilen beyaz pigment ve diğer kimyasallardır.

Beyaz Renk Boyada Nasıl Elde Edilir?

Beyaz ışık, renk spektrumundaki tüm renklerin birleşiminden meydana gelir. Gökkuşağının tüm renklerine sahip olduğu sanılsa da, boya karışımı yapılırken işe yarayan bir yöntem değildir.

Kırmızı, mavi ve yeşil gibi birincil ışık renklerini birleştirmek ikincil renklerin oluşmasını sağlar. Bunlar; sarı, camgöbeği ve macentadır. Diğer tüm renkler üç ana rengin farklı kombinasyonlarına ayrılabilir.

Ana renkler ve ikincil renkler de dahil olmak üzere, çoğu renklerin karıştırılmasıyla diğerleri elde edilir. Ancak konu beyaz olunca bu o kadar kolay değildir. İster akrilik, ister guaj ya da sulu boya olsun, farklı renkleri birleştirerek saf bir beyaz elde etmek imkansızdır.

Mavi, yeşil ve kırmızı ışık huzmeleri bir araya geldiğinde beyaz ışık oluşur. Fakat renk çemberinde yer alan bu üç temel rengi karıştırarak ancak griye ulaşılabilir.

Beyaz Boya Nasıl Oluşur?

Beyaz boya eski dönemlerde, tortul kayaçlardan elde edilen ve toz haline getirilen kireçten elde edilmiştir. Ancak daha sonra, opaklığı ve parlaklığı yüksek olduğu için kurşun beyazı kullanılmıştır. Bu toksik kimyasal, aynı zamanda astarlama, inşaat ve kozmetik ürünlerinin yapımında da yararlanılmıştır.

Günümüzde daha farklı kimyasal maddeler ile beyaz boya yapılmaya başlanmıştır. Boya üreticilerinin beyaz için kullandığı en önemli kimyasallar, kurşun karbonat, çinko oksit, kalsiyum karbonat, kalsiyum hidroksit veya mineral tozları gibi pigmentlerdir. Bunların haricinde yoğun beyaz bir kimyasal olan titanyum dioksit, beyaz yapmak için kullanılır.

Beyaz boya yapmak kimyasal bir süreçtir, dikkatli ve hassas olmayı gerektirir. Uygun önlemler alınması önemlidir, çünkü toksik pigmentlere maruz kalınır. Aksi takdirde tehlikeli sonuçlar meydana gelebilir.