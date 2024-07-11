Beydağları Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Beydağları Milli Parkı Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Beydağları ve çevresi, antik Likya Uygarlığı'nın önemli yerleşim yerlerine ev sahipliği yapmıştır. Bölgedeki antik kentler arasında Olympos, Phaselis ve Termessos bulunmaktadır. Olympos Dağı, mitolojide tanrıların yaşadığı yer olarak bilinir. Beydağları, trekking ve doğa yürüyüşleri için ideal bir lokasyondur. Beydağları Milli Parkı nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ve yol tarifi ise bu bölgeyi keşfetmek isteyenler için merak uyandırıcıdır.

Beydağları Milli Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Beydağları, Türkiye'nin güneybatısında, Antalya ilinde yer alan ve kıyıya paralel uzanan sıradağlardır. Bu dağ sırası, Sahil Beydağları ve İç Beydağları olmak üzere iki ana kütleye ayrılır. Sahil Beydağları, denize yakın ve piramit şeklindeki zirveleriyle dikkat çekerken, İç Beydağları daha yüksek ve yayvan bir yapıya sahiptir. Beydağları'na gitmek için ise aşağıdaki ulaşım tercihlerinden birini seçebilirsiniz.

Şahsi aracınız ile gitmeyi planlıyorsanız, Antalya şehir merkezinden batıya doğru Kemer istikametine ilerleyin. D400 karayolunu takip ederek Beydağları Sahil Milli Parkı'na ve Kemer'e ulaşabilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 40-50 dakika sürer.

Kemer'den devam ederek Çamyuva ve Tekirova'ya ulaşabilirsiniz. Bu bölgeler Beydağları'nın eteklerinde yer alır ve doğa yürüyüşleri için uygun noktalardır.

D400 karayolundan Olympos ve Çıralı tabelalarını takip ederek bu tarihi ve doğal güzellikleri de keşfedebilirsiniz. Bu bölgeler de Beydağları'nın yakınında yer alır.

Antalya Otogarı'ndan Kemer, Çıralı, Olympos gibi destinasyonlara düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Bu otobüslerle Beydağları bölgesine kolayca ulaşabilirsiniz.

Antalya şehir merkezinden Kemer ve çevresine giden minibüsleri kullanabilirsiniz. Minibüsler daha küçük ve esnek bir ulaşım seçeneği sunar.

İzmir'den yola çıkıyorsanız, Denizli üzerinden Antalya'ya ulaşabilir ve ardından D400 karayolunu kullanarak Beydağları'na devam edebilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 6-7 saat sürer.

Muğla'dan Antalya'ya, ardından Kemer istikametine doğru devam ederek Beydağları'na ulaşabilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 4-5 saat sürer.

Antalya Havalimanı'na indikten sonra araç kiralayarak veya toplu taşıma ile Kemer ve çevresine ulaşabilirsiniz. Havalimanından Kemer'e otobüs veya taksi ile de ulaşım mümkündür.

Beydağları'nda Neler Yapılır?

Beydağları, Antalya bölgesinin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmek isteyenler için birçok aktivite sunar. Beydağları'nda yapılabilecek bazı aktiveler şu şekilde sıralanabilir:

Beydağları'nın eteklerinden geçen Likya Yolu, Türkiye'nin en ünlü uzun mesafe yürüyüş rotalarından biridir. Tarihi güzergah, muhteşem deniz manzaraları ve antik Likya kentlerinin kalıntıları ile doludur.

Park içinde farklı zorluk seviyelerinde doğa yürüyüşü parkurları bulunur. Ormanlık alanlarda, dağ patikalarında ve deniz kenarındaki yürüyüş rotalarında doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Beydağları'nın en yüksek zirvesi olan Kızlar Sivrisi (3086 metre), dağcılar için popüler bir tırmanış noktasıdır. Tırmanış sırasında zorlu parkurlar ve eşsiz manzaralar ile karşılaşabilirsiniz.Hem amatör hem de profesyonel dağcılar için farklı seviyelerde parkurlar mevcuttur.

Beydağları ve çevresinde kamp yapabileceğiniz birçok alan bulunmaktadır. Milli park içinde veya dağ eteklerinde doğayla baş başa kalabileceğiniz kamp yerleri vardır.

Parkın içinde piknik yapabileceğiniz düzenlenmiş alanlar bulunmaktadır. Doğanın içinde aile ve arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Dağların eteklerinde yer alan Olympos, antik Likya uygarlığına ait kalıntılarla doludur. Antik tiyatro, hamam ve mezarları gezebilir, tarihle iç içe bir gün geçirebilirsiniz.

Kemer yakınlarındaki Phaselis, hem antik kalıntıları hem de güzel plajları ile ünlüdür. Tarih ve denizi bir arada keşfetmek isteyenler için ideal bir noktadır.

Beydağları'nın iç kesimlerinde yer alan Termessos, yüksek bir dağ yamacında