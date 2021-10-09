Beygir eş anlamlısı nedir? Beygir kelimesinin eş anlamlısı

Günümüzde sıkça kullanılan bir kelime olan beygirin en bilindik ve en çok kullanılan eş anlamlısı tabii ki "at" tır. At dışında yine aynı anlama gelen farklı eş anlamlı kelimeler de bulunmaktadır.

BEYGİR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Beygir kelimesinin en bilinen eş anlamlısı attır. Bunun dışında rengi koyu ve doru anlamına gelen kümeyt, Farsçadan dilimize geçen bir kelime olan semend ve yürüyüşü ve görünümü gösterişli anlamına gelen rahş kelimeleri de beygir yerine kullanılan eş anlamlı kelimelerdir.

BEYGİR KELİMESİNİN ANLAMI

Beygir kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre; sadece yük taşımakta veya araba çekmekte kullanılan ve binek hayvanı olan at anlamına gelmektedir.

BEYGİR VE EŞ ANLAMLARI İLE İLGİLİ CÜMLELER