Beyhude Ne Demek? Beyhude Çaba Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Kökeni Türkçe olmasa da Türkçe'ye yerleşmiş ve günlük olarak kullanılan bir çok kelime vardır. Bu kelimelerden bir tanesi de "beyhude" kelimesidir. Konuşma hayatında günümüzde pek kullanılmasa da pek çok eserde karşımıza çıkan beyhude kelimesi hakkında yanıtı merak edilen bazı sorular bulunur. Bu sorular arasında yer alan "Beyhude ne demek? Beyhude kelimesinin kökeni ve etimolojisi nedir? Beyhude cümle içinde kullanımı nasıldır?" sorularının yanıtları sizler için bu yazımızda...

Beyhude Ne Demek?

Beyhude kelimesi, Farsça'dan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar günlük olarak kullanımını sürdürmüş ve Türkçe'ye geçmiştir. Bu kelime hem belirteç hem de sıfat olarak kullanılmaktadır. Anlamları ise şu şekilde karşımıza çıkar:

Boş yere, boşuna, gereksiz olarak.

Anlamsız, boş, işe yaramayan, yararsız.

Beyhude Kelimesi Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Beyhude kelimesini günlük hayatta pek çok yerde duymamız mümkündür. Bu kelime hem zarf hem de sıfat olarak kullanılır. Örnek olarak "beyhude çaba" verilebilir. Beyhude çaba, boşa giden çaba anlamına gelir. Beyhude kelimesi ile örnek cümleler şu şekildedir: