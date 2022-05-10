Beyincik Görevi Ve Özellikleri – Beyincik Nedir, Nerede Yer Alır Ve Ne İşe Yarar?

Vücudumuzun hareket mekanizması olarak bilinen beyin kendi içinde de bu işlevleri yerine getirmesi için farklı bölümlere ayrılmaktadır. Beyincik görevleri de bu bölümde karşımıza çıkmaktadır. Beyin, beyincik, omurilik, omurilik soğanı görevleri ve beynimiz ile ilgili tüm önemli bilgileri okul hayatımızda görürüz. Özellikle okul hayatımız boyunca defalarca karşılaştığımız beyincik kavramı ile ilgili merak edilen tüm bilgiler için yazımızın detaylarına buyurun.

Beyincik Nedir?

Beyincik, vermiş ve iki yarımküreden oluşan bir beyin bölgesidir. Vücudun hareket kontrolü ve dil gibi bazı bilişsel işlevlerde ve insan vücudunda korkunun düzenlenmesinde önemli faktördür.

Beyincik Özellikleri Nelerdir?

Beyinciğin kendine has özellikleri aşağıdaki gibidir.

Dışı boz, içi ak maddeden yapılmıştır.

İki yarım küreden oluşur.

İç kulak ile birlikte dengeyi sağlama özelliği vardır.

Ağırlığı 150-200 gram arasındadır.

Üzerinde koruyucu beyin zarları vardır, kıvrımlı değildir.

İki yan lobu vardır. Beyinciğin sağ lobu vücudun sağını, sol lobu ise vücudun solunu yönetir.

Beyincik Görevi Nedir?

Beyinciğin vücudumuzda yerine getirdiği birçok görevi bulunmaktadır. İşte o görevler;

Kollarımızın ve bacaklarımızın çalışırken uyum içinde olmasını sağlar.

Vücudumuzun denge merkezidir. Dengemizi korumamızı sağlar.

Kasların gerginliğini ve faaliyetlerini düzenler.

Daha önce öğrenilmiş olan hareketlerin yönetilmesinde beyne yardımcı olur.

Göz hareketleri üzerinde tam kontrol sağlar.

Beyindeki bizi kontrol eden tüm nöronların %50sine sahiptir.

Beyincik Nerede Yer Alır?

Beyincik insan vücudunda kafatasının arka kısmında ve beynin alt kısmında yer alır. Beyin ile omurilik soğanı arasında bulunan beyinciğin yapısı beyin ile hemen hemen aynıdır.

Beyincik Sarkması Nedir?

Beyincik sarkması, beyinciğin alt uç kısımlarının kafatasının boyun kısmında bulunan açıklıktan aşağıya doğru sarkması/yer değiştirmesi durumudur. Bu durum beyin omurilik sıvısının normal akışını engeller. Bu engelleme durumu omurilikte veya beyinde sıvı birikmesine neden olabilir. Beyincik sarkmasının 4 tipi bulunmaktadır. Beyincik sarkması belirtileri ise aşağıdaki gibidir.