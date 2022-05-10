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Giriş Tarihi: 10.5.2022 15:47 Son Güncelleme: 10.5.2022 15:49

Beyincik Görevi Ve Özellikleri – Beyincik Nedir, Nerede Yer Alır Ve Ne İşe Yarar?

Beyincik Görevi Ve Özellikleri – Beyincik Nedir, Nerede Yer Alır Ve Ne İşe Yarar?

Beyin insan ya da hayvan vücudunda en gizemli ve dikkat çeken bölgedir. Hareketlerimizi düzenleyen bir merkez olması ile de dikkat çeken hala bilim camiasında büyük bir merak konusudur. Vücudumuz ile ilgili her şeyi bilmemiz mümkün olmayacağı gibi beynimiz ile ilgili de her şeyi bilmemiz mümkün değildir ve beynimiz farklı bölümlerden oluşmaktadır. İşte beyincik de tam olarak burada karşımıza çıkar. Peki, vücudumuzda oldukça önemli görevleri olan beyincik görevi ve özellikleri hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz. Belki adını bile ilk kez duymuş olanlar olabilir. Beyincik ne işe yarar diye soruyor ve cevabını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Vücudumuzun işlevlerini yerine getirmesi için birçok önemli görevi olan beyincik ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgiler yazımızın detaylarında. Beyincik nedir, nerede yer alır ve ne işe yarar? İşte tüm detaylar.

Vücudumuzun hareket mekanizması olarak bilinen beyin kendi içinde de bu işlevleri yerine getirmesi için farklı bölümlere ayrılmaktadır. Beyincik görevleri de bu bölümde karşımıza çıkmaktadır. Beyin, beyincik, omurilik, omurilik soğanı görevleri ve beynimiz ile ilgili tüm önemli bilgileri okul hayatımızda görürüz. Özellikle okul hayatımız boyunca defalarca karşılaştığımız beyincik kavramı ile ilgili merak edilen tüm bilgiler için yazımızın detaylarına buyurun.

Beyincik Nedir?

Beyincik, vermiş ve iki yarımküreden oluşan bir beyin bölgesidir. Vücudun hareket kontrolü ve dil gibi bazı bilişsel işlevlerde ve insan vücudunda korkunun düzenlenmesinde önemli faktördür.

Beyincik Özellikleri Nelerdir?

Beyinciğin kendine has özellikleri aşağıdaki gibidir.

  • Dışı boz, içi ak maddeden yapılmıştır.
  • İki yarım küreden oluşur.
  • İç kulak ile birlikte dengeyi sağlama özelliği vardır.
  • Ağırlığı 150-200 gram arasındadır.
  • Üzerinde koruyucu beyin zarları vardır, kıvrımlı değildir.
  • İki yan lobu vardır. Beyinciğin sağ lobu vücudun sağını, sol lobu ise vücudun solunu yönetir.

Beyincik Görevi Nedir?

Beyinciğin vücudumuzda yerine getirdiği birçok görevi bulunmaktadır. İşte o görevler;

  • Kollarımızın ve bacaklarımızın çalışırken uyum içinde olmasını sağlar.
  • Vücudumuzun denge merkezidir. Dengemizi korumamızı sağlar.
  • Kasların gerginliğini ve faaliyetlerini düzenler.
  • Daha önce öğrenilmiş olan hareketlerin yönetilmesinde beyne yardımcı olur.
  • Göz hareketleri üzerinde tam kontrol sağlar.
  • Beyindeki bizi kontrol eden tüm nöronların %50sine sahiptir.

Beyincik Nerede Yer Alır?

Beyincik insan vücudunda kafatasının arka kısmında ve beynin alt kısmında yer alır. Beyin ile omurilik soğanı arasında bulunan beyinciğin yapısı beyin ile hemen hemen aynıdır.

Beyincik Sarkması Nedir?

Beyincik sarkması, beyinciğin alt uç kısımlarının kafatasının boyun kısmında bulunan açıklıktan aşağıya doğru sarkması/yer değiştirmesi durumudur. Bu durum beyin omurilik sıvısının normal akışını engeller. Bu engelleme durumu omurilikte veya beyinde sıvı birikmesine neden olabilir. Beyincik sarkmasının 4 tipi bulunmaktadır. Beyincik sarkması belirtileri ise aşağıdaki gibidir.

  • Baş dönmesi
  • Boyun ağrısı
  • Ellerde ve ayaklarda uyuşma/karıncalanma
  • Yutma güçlüğü
  • Vücudun üst kısmında ağrı, sıcaklık duyu kaybı.
  • İşitme kaybı.
  • Denge bozukluğu.
  • Yürümede güçlük.

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Beyincik Görevi Ve Özellikleri – Beyincik Nedir, Nerede Yer Alır Ve Ne İşe Yarar?
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