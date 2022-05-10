Beyincik Görevi Ve Özellikleri – Beyincik Nedir, Nerede Yer Alır Ve Ne İşe Yarar?

Vücudumuzun hareket mekanizması olarak bilinen beyin kendi içinde de bu işlevleri yerine getirmesi için farklı bölümlere ayrılmaktadır. Beyincik görevleri de bu bölümde karşımıza çıkmaktadır. Beyin, beyincik, omurilik, omurilik soğanı görevleri ve beynimiz ile ilgili tüm önemli bilgileri okul hayatımızda görürüz. Özellikle okul hayatımız boyunca defalarca karşılaştığımız beyincik kavramı ile ilgili merak edilen tüm bilgiler için yazımızın detaylarına buyurun.
Beyincik, vermiş ve iki yarımküreden oluşan bir beyin bölgesidir. Vücudun hareket kontrolü ve dil gibi bazı bilişsel işlevlerde ve insan vücudunda korkunun düzenlenmesinde önemli faktördür.
Beyinciğin kendine has özellikleri aşağıdaki gibidir.
Beyinciğin vücudumuzda yerine getirdiği birçok görevi bulunmaktadır. İşte o görevler;
Beyincik insan vücudunda kafatasının arka kısmında ve beynin alt kısmında yer alır. Beyin ile omurilik soğanı arasında bulunan beyinciğin yapısı beyin ile hemen hemen aynıdır.
Beyincik sarkması, beyinciğin alt uç kısımlarının kafatasının boyun kısmında bulunan açıklıktan aşağıya doğru sarkması/yer değiştirmesi durumudur. Bu durum beyin omurilik sıvısının normal akışını engeller. Bu engelleme durumu omurilikte veya beyinde sıvı birikmesine neden olabilir. Beyincik sarkmasının 4 tipi bulunmaktadır. Beyincik sarkması belirtileri ise aşağıdaki gibidir.