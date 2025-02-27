Beylikdüzü Hangi Yakada? Beylikdüzü Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?

Beylikdüzü'nün geçmişi çok eskiye dayanmamakla birlikte, özellikle 2000'li yıllardan sonra büyük bir değişim yaşamıştır. Daha önce kırsal bir bölge olarak bilinen ilçe, büyük inşaat projeleri, alışveriş merkezleri, eğitim kurumları ve sağlık tesisleriyle modern bir şehirleşme sürecine girmiştir. Bu modernleşme sürecinden sonra insanlar Beylikdüzü hangi yakada, Anadolu Yakasında mı, Avrupa Yakası'nda mı gibi soruları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmıştır.

Beylikdüzü Hangi Yakada?

Beylikdüzü, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin doğusunda Avcılar, kuzeyinde Esenyurt, batısında Büyükçekmece ve güneyinde Marmara Denizi bulunmaktadır.

Beylikdüzü Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası'nda Mı?

Geniş yolları, düzenli şehir planlaması ve modern yaşam alanlarıyla Beylikdüzü, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en hızlı büyüyen ilçelerinden biri olmaya devam etmektedir. Sahip olduğu sosyal ve ekonomik olanaklarla hem yatırım yapmak isteyenler hem de konforlu bir yaşam arayanlar için cazip bir bölge olmaya devam etmektedir. Metrobüs hattının ilçeye ulaşmasıyla birlikte, Anadolu Yakası'ndan da rahatça ulaşım sağlanabiliyor olması zaman zaman kafa karışıklığı yaratabilir. Ancak coğrafi ve idari olarak Beylikdüzü, Avrupa Yakası'nın en batıdaki ilçelerinden biri olarak kabul edilmektedir.