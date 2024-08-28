Beynin Bölümleri ve Görevleri - Beyin Bölümleri Nelerdir, Kaça Ayrılır?

Yalnızca insan değil, tüm canlıların yaşamsal fonksiyonlarının devam edebilmesi için olmazsa olmazı beyin, büyük bir önem taşıyor. Kontrol edilebilen veya edilemeyen tüm hareket ve fonksiyonların yönetici olan beyin aslında kendi içerisinde bölümlere ve görevlere ayrılmış büyük bir sisteme sahiptir. Her bölümün kendine ait bir görevi bulunan beyinde gerçekleşecek en ufak hasar veya hata bile insan vücudunda büyük sorunlara yol açabiliyor. İnsan hayatını büyük derecede kontrol eden beynin bölümleri nelerdir, beyin bölümleri nelerdir, kaça ayrılır sorularının cevabı vücut fonksiyonlarını öğrenmek adına büyük bir önem taşıyor.
Beyin Bölümleri Nelerdir, Kaça Ayrılır?
Vücuttaki en önemli mekanizma olan beynin bölümleri, beyinde tıpkı birer odacık gibi bölünmüş olan kısımlardır. Her bir kısım ayrı bir sistemin kontrolüne sahiptir. Bazı bölümler beynin ön kısmında, bazıları arka kısmında, bazıları da beynin alt kısmında bulunur. Bu bölümlerden biri bile görevini yaparken aksamaya uğrarsa, vücutta o bölümle alakalı problemler ortaya çıkmaya başlar. Beyin bölümleri ise Frontal lob, Temporal lob, Beyin sapı, Serebellum, Oksipital lob, Parietal lob olmak üzere altı bölüme ayrılır.
Beynin Bölümleri Ve Görevleri Nelerdir?
Altı ayrı bölümden oluşan beyin, insan hayatı boyunca görevlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışır. Bu bölümlerin sahip olduğu görevler ise şu şekilde sıralanabilir:
- Frontal Lob: İngilizce'deki 'front' yani 'ön' kelimesinin anlamını taşımakla birlikte beynin ön tarafında bulunur. Frontal lob, insana özgü bir karakter katan ve kişiliğini oluşturan bölümdür. Duyguların kontrol edildiği, karar vermede ve problem çözmede büyük bir rol oynayan bu bölüm aynı zamanda sosyal hayatta kurulan iletişimleri de etkiliyor.
- Temporal Lob: Beynin alt kısmında bulunan bu bölüm genel anlamda hafızayı kontrol ediyor. Dil, duyma, konuşma yetisini yöneten bu bölüm, anlamlı konuşma ve duyduğunu anlama becerilerini kontrol ediyor.
- Beyin Sapı: Beyinden omuriliğe doğru uzanan bölgede tıpkı bir bağlantı görevi üstelenen beyin sapı, kalp atışı ve solunum gibi istemsizce ve kontrol dışı gerçekleşen tüm yaşamsal faaliyetlerden sorumludur.
- Serebellum: Bir diğer adıyla beyincik olan bu bölüm, beyin ve beyin sapı arasında kalan bölgede bulunuyor. Serebellum, vücuttaki dengeyi kurmaya yardımcı olan, hareketleri kontrol eden bölümdür.
- Oksipital Lob: Beynin arkasında bulunan bu bölüm genel olarak görsel algılamayı sağlar. Okunulan veya görülen bir şey öncelikle bu bölgeye ulaşır, daha sonra aktarılır.
- Parietal Lob: Beynin arka üst kısmında bulunan bu bölüm işitsel organları yönetir. Duyduğunu anlama ve anladığını sözlere dökebilme becerisini kontrol eder.