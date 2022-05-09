Beynin Görevleri Ve Bölümleri- Sol Ve Sağ Beyin Nedir, Yapısı, Görevi Ve Özellikleri Neler?

Beyin, pek çok fonksiyonu içerisinde bulunduran önemli bir yapıdır. Konuşma, yazma, hayal etme, düşünme gibi fonksiyonları gerçekleştiren beyin, üç boyutlu algılama görevini üstlenmiştir. Merkezi sinir sistemini kontrol eden ve çevresel sinir sistemini yöneten beyin, insan vücudundaki tüm işlevleri yönetir. Bu durumda kalp atışı, soluk alma ve sinir gibi istemsiz eylemler de beyin tarafından yönetilir. Her daim gizemini koruyan bu karmaşık yapı hakkında pek çok araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda daha çok ilgi çekici hale gelen beynin, görevleri ve bölümleri vardır. Tek bir organ olsa da beynin dört ayrı bölümü bulunur. Her bir bölümün ise farklı bir işlevi vardır. Üç boyutu algılama görevini üstlenen beynin görevlerini bilmek büyük önem taşımaktadır.

Beynin Görevleri

İnsan beyni son derece komplike bir yapıdadır. Tüm vücudun yönetilmesinde önemli bir yere sahip bu organın görevleri merak edilmiştir. Önemli bir işleve sahip beynin görevleri şu şekildedir;

Beyin; görme, tat alma, koklama, işitme ve dokunma gibi duyların merkezi şeklinde karşımıza çıkar.

Zekâ, öğrenme, bilgi depolama, yazma ve konuşma gibi işlevleri yönetir.

Beyin ayrıca, sevinç, ağlama gibi ruhsal durumların merkezidir.

Beynin Bölümleri ve Görevleri

Beyin, canlı vücudu için pek çok önemli işlevleri bir arada bulunduran önemli bir yapıdır. Beynin pek çok bölümleri ve görevleri vardır. Her bir bölümün ayrı görevleri bulunur. Beyin genel olarak dört bölüme ayrılır. Bunlar;

Ara beyin; beynin ön kısmında yer alan bir bölümdür. Ara beyin aynı zamanda, beynin içerisindeki tüm uyarılara karşı bir alarm ve kapı görevi görmektedir. Ara beyin insanın duyu ve davranışlarını kontrol eden bir görevi bulunmaktadır. Ara beyin ayrıca, bilinçli bir şekilde yapılan davranışları da kontrol eder.

Orta beyin; bir refleks merkezidir. Orta beynin en önemli görevleri arasında, görme ve duymayı sağlamak gelir. İnsanların istemsizce yapmış olduğu refleksler de orta beyin tarafından kontrol edilir.

Arka beyin; beynin arka kısmında yer almıştır ve 3 alt kısımda incelenmiştir. Bu kısımlar ise, beyincik, omurilik soğanı ve pons olarak adlandırılır. Arka beyinde bulunan beyincik, özellikle vücudun dengede kalmasını sağlar. Ayrıca kasların çalışmasında da önemli bir işleve sahiptir. Arka beyinde yer alan diğer kısım ise omurilik soğanıdır. Omurilik soğanı, boşaltım ve sindirim sisteminden sorumludur. Omurilik soğanı, karaciğerin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.

Beynin Görevi Nedir?

Beynin bilinen veya bilinmeyen pek çok görevi vardır. Her organ gibi beynin de pek çok işlevi bulunmaktadır. Beyin; görme, tat alma, işitme ve dokunma duyularının merkezidir. Beyin aynı zamanda, iskelet kasları tarafından gerçekleştirilen yüz, kol, bacakların ve parmakların hareketini yönetir. Beyin aynı zamanda, öğrenme, konuşma, yazma, bilgi depolama ve saklama davranışlarını yönetir.

Beynin Yapısı

İnsan beyni yaklaşık olarak, 1 buçuk kilo ağırlığındadır. Aynı zamanda insan beyninde toplam 86 milyar nöron vardır. Beynin üç temel yapısı vardır. Bunlar; arka beyin, orta beyin ve ön beyindir. Önemli bir işleve sahip beynin sağ ve sol lobu vardır. Sağ beyin, görsel ve işitsel konularla ilgilenir. Ayrıca sağ lob, vücudun sol bölümünü yönetir. Beynin sol lobu ise konuşma ve dil merkezidir. Sol lob mantıklı ve sistematik bir yapıdadır.