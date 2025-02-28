Beyoğlu Hangi Yakada? Beyoğlu Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

İstiklal Caddesi, Cihangir gibi ünlü sokaklarıyla İstanbul'un kalbi sayılan Beyoğlu; şehrin kültürel açıdan da önemli bir semtidir. Büyüklüğü ile büyüleyen İstanbul'un iki kıtayı birbirine bağlaması sayesinde iki yakada da farklı semtler bulunur. Bu nedenle Beyoğlu hangi yakada, Beyoğlu Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakası'nda mı sorularının yanıtları önem taşır.

Beyoğlu Hangi Yakada?

İstanbul her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlar. Gerek kültürel mirası, gerek doğal güzelliği ile büyüleyen şehir, aynı zamanda iki kıtayı birleştiren köprüleriyle dikkat çeker. Beyoğlu ise İstanbul'un en sevilen ilçelerinden biridir. Beyoğlu'nu ziyaret etmek isteyenler hangi yakada yer aldığını bilmelidir. Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan şehrin Beyoğlu semti, Avrupa Yakası sınırlarında yer alır.

Beyoğlu Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Beyoğlu, İstanbul'un Avrupa yakası içerisinde yer alan bir semtidir. İlçenin yüzölçümü ise 8.76 km2 olarak bilinir ve toplamda 45 mahalleden oluşur.