Beypazarı Nerede? Beypazarı Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Beypazarı'na gelmek isteyenler öncelikle Beypazarı nerede sorusunu merak ederler. Beypazarı hangi ilde sorusuna cevap bularak programınıza uygun şekilde bir gezi planı yapabilirsiniz. Beypazarı nereye bağlı sorusu için vilayetlere bağlı ilçelerin listelendiği kaynakları kullanabilirsiniz. Söz konusu ilçenin bağlı olduğu il merkezi, yolculuk için de doğru planlama yapmanızı sağlayacaktır. Beypazarı Ankara arası kaç km sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Beypazarı Nerede?

Beypazarı, Ankara'ya bağlı olan ve beyaz-cumbalı evleri ile meşhur olan bir ilçedir. İlçenin meşhur olan lezzetleri arasında Beypazarı kurusu ve Beypazarı güveci yer alır. İlçede dokumacılık ve telkari sanatları da çok meşhurdur.

Beypazarı'nın tarihi ilk çağa kadar dayanır. İlçede ilk hüküm süren uygarlığın Hititler olduğu düşünülmektedir. Sonrasında da Frig, Galat, Bizans, Roma, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar bölgeye yerleşmiştir. Eski medeniyetlerin hüküm sürdüğü dönemde Beypazarı, İstanbul ile Bağdat yolunu birbirine bağlamakta kilit rol oynamış bir merkezdir.

Beypazarı Ankara Arası Kaç Km?

Beypazarı'na gittiğinizde buradaki tarihi konaklar ve cumbalı evler dikkat çekecektir. Birbirine yakın şekilde inşa edilmiş olan konaklar, insanların birbirine olan güvenin de simgesidir. Evlerin üst kısmında guşgana bulunmaktadır. Guşgana, yiyeceklerin kurutulup saklandığı yerlere verilen isimdir.

Ülkemizin her bir noktasından Beypazarı'nı görmek için gelen ziyaretçiler vardır. ülkemizin merkezi konumunda olan Beypazarı, oldukça popülerdir. Beypazarı Ankara arası 102 km'dir. İstanbul Beypazarı arası ise 338 km'dir.