Beyşehir Gezilecek Yerler - Beyşehir’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, En Güzel Doğal Mekanlar

Beyşehir de gezilecek yerler denildiğinde akla çok sayıda doğal ve tarihi alan gelir. Beyşehir gezilecek yerler konusunda son derece zengin şehirlerden biridir. Beyşehirde nereye gidilir konusu ile ilgili çok sayıda gezi rehberi yayınlanmıştır. Bu gezi rehberlerinden istifade ile Beyşehir'e çok daha bilinçli bir şekilde gezi planlayabilirsiniz. Beyşehir'de gezilecek doğal yerler yazımızın devamında.

Beyşehir Gezilecek Yerler

Beyşehir ilçesinde gezip görmeniz gereken çok sayıda alternatif vardır. İlçede bulunduğunuz esnada aşağıdaki yapı ve alanları görmenizi tavsiye ediyoruz.

Eşrefoğlu Camii

Bu caminin tarihi M.Ö. 7 bin yılına dayanır. Caminin olduğu bölgede bulunan Eflatunpınar ve Kurtbeşiği anıtları, Beyşehir'in Hitit döneminde de önemli bir yerleşim yeri olduğunu gösterir.

Kız Kalesi

Kız Kalesi, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan tarafından yaptırılan bu kale, Beyşehir Gölü yakınlarında bulunmaktadır.

Taş Köprü

Taş Köprü, Beyşehir'in simgelerinden biridir. 1908-1914 yılları arasında yaptırılan bu köprü aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin de ilk sulama projesidir.

Beyşehir'de Gezilecek Doğal Yerler

Beyşehir'de bulunduğunuz esnada gezip görebileceğiniz çok sayıda doğal alan da vardır. Bunların başında Beyşehir Gölü yer alır. Ayrıca ilçede doğal güzellikleri ile ön plana çıkan çok sayıda park ve doğal alan vardır. İlçede doğa sporlarının da yapıldığı bölümler vardır. Beyşehir'de siz ve sevdiklerinizle hoşça vakit geçireceğinize emin olabilirsiniz. Bölgedeki doğal ve tarihi zenginliklerin tamamını görmek için en az 1 gününüzü ayırmanızı tavsiye ediyoruz.