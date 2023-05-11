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Giriş Tarihi: 11.5.2023 09:47 Son Güncelleme: 11.5.2023 09:47

Beyşehir Gölü Nerede? Beyşehir Gölü Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Türkiye, üzerinde çok sayıda gölün bulunduğu bir coğrafyadır. Bu göllerden biri de Beyşehir Gölü’dür. Peki, Beyşehir Gölü nerede? Söz konusu göl, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. Beyşehir Gölü nerededir araştırması ile bu göle ulaşım alternatiflerini değerlendirebilirsiniz. Beyşehir Gölü hangi ilde sorusu da merak edilenler arasındadır. Beyşehir Gölü nereye bağlı gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Beyşehir Gölü Nerede? Beyşehir Gölü Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Beyşehir Gölü, ülkemizin Göller Yöresi olarak adlandırılan coğrafyasında bulunmaktadır. Beyşehir Gölü nerede sorusu araştırılarak bölgenin gölleri hakkında detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz. Beyşehir Gölü nerededir konusu harita üzerinden de incelenebilir. Beyşehir Gölü hangi ilde diye de düşünebilirsiniz. Beyşehir Gölü nereye bağlı sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Beyşehir Gölü Nerede?

Beyşehir Gölü, Göller Yöresi'nde bulunan, Isparta ve Konya illeri sınırlarında olan meşhur bir göldür. Söz konusu göl aynı zamanda ülkemizin en büyük 3. büyük gölüdür. Beyşehir Gölü'nün güney ve batı kısmında Toros Dağları, doğusunda Erenler Dağı, güneydoğu ve kuzeybatısında ise Amanos ve Sultan Dağları vardır.

Beyşehir Gölü'nün Konya ili ile özdeşleştiğini söyleyebiliriz. Konya il merkezi ile Beyşehir Gölü arası 86 km'dir. Konya'dan hareketle yaklaşık 1 saatte Beyşehir Gölü'ne ulaşmanız mümkündür.

Beyşehir Gölü Nereye Bağlı?

Beyşehir Gölü'nün bulunduğu coğrafyanın bir kısmı Konya, bir kısmı da Isparta topraklarında yer alır. Beyşehir Gölü'ne gelmişken civarda ziyaret etmenizi tavsiye edebileceğimiz çok sayıda gezilecek yer vardır. Bu kapsamda aşağıdaki yerleri görmenizi tavsiye ediyoruz.

  • Taş Köprü
  • Beyşehir Eşrefoğlu Camii
  • Beyşehir Kayası

Beyşehir Gölü, özellikle yaz aylarında yoğun şekilde yerli ve yabancı turist akınına uğranılan bir yerdir. Bölgeyi ziyaret ettiğinizde Beyşehir Gölü'nün özelliklerini de merak edebilirsiniz. Bu kapsamda gölün aşağıdaki özellikleri öne çıkar.

  • Beyşehir Gölü ülkemizin en büyük 3. gölüdür.
  • Harika bir manzarası vardır.
  • Göl, karstik ve tektonik olaylarla oluşmuştur.
  • Doğa ile iç içe bir konumda yer alır.
  • Yüzölçümü 650 km dolaylarındadır.
  • Beyşehir Gölü'nün deniz seviyesinden yüksekliği 1120 metredir.
  • Gölün bulunduğu alanda 22 ada, 2 de plaj vardır.

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Beyşehir Gölü Nerede? Beyşehir Gölü Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?
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