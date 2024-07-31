Bezirgan Yaylası Nerede, Hangi İlçede? Bezirgan Yaylası Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Antalya'da saklı bir cennet olan Bezirgan Yaylası, sizleri bekliyor. Deniz seviyesinden yüksekliği ve serin iklimiyle yaz aylarının kavurucu sıcağından kaçmak isteyenlerin tercih ettiği bu yayla, huzur dolu bir tatil için ideal bir kaçış noktası sunuyor. Kaş'ın etkileyici manzaralarını ve doğal güzelliklerini keşfetmek için Bezirgan Yaylası'na doğru bir yolculuğa çıkmadan önce Bezirgan Yaylası nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi soruların cevaplarını öğrenmeniz gerekmektedir.

Bezirgan Yaylası Nerede?

Bezirgan Yaylası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya ilinin Kaş ilçesine bağlıdır. Bu yayla, doğası, temiz havası ve muhteşem manzaraları ile tanınır. Kaş'ın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda yer alır ve deniz seviyesinden yaklaşık 500 metre yükseklikte bulunur. Bezirgan Köyü'nün hemen yanı başında yer alan yayla, özellikle yaz aylarında serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bir noktadır.

Bezirgan Yaylası Hangi İlçede?

Bezirgan Yaylası, Antalya ilinin Kaş ilçesine bağlıdır. Kaş, Antalya'nın batısında yer alan ve Akdeniz'in muhteşem kıyılarına sahip bir ilçedir. İlçe, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve turistik cazibe merkezleri ile bilinir. Bezirgan Yaylası da bu güzelliklerin bir parçası olarak doğa severler ve kamp tutkunları için ideal bir destinasyondur.

Bezirgan Yaylası'na Nasıl Gidilir?

Bezirgan Yaylası'na ulaşım oldukça kolaydır. İşte adım adım yol tarifi:

Antalya'dan Kaş'a Ulaşım:

Özel Araç ile: Antalya şehir merkezinden Kaş'a D400 karayolu üzerinden yaklaşık 190 kilometrelik bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Yolculuk, trafiğe ve hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 3 saat sürmektedir.

Otobüs ile: Antalya Otogarı'ndan Kaş'a düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu yaklaşık 4 saat sürer.

Kaş'tan Bezirgan Yaylası'na Ulaşım:

Özel Araç ile: Kaş merkezden Bezirgan Yaylası'na gitmek için Kalkan yolunu takip edip, Bezirgan Köyü yönüne sapmanız gerekmektedir. Yaklaşık 20 kilometrelik bir yolculukla Bezirgan Yaylası'na ulaşabilirsiniz. Yol, asfalt ve stabilize yolların birleşiminden oluşur, bu yüzden dikkatli sürüş gerektirir.

Dolmuş ile: Kaş'tan Bezirgan Köyü'ne düzenli dolmuş seferleri yapılmaktadır. Dolmuşlar genellikle sabah saatlerinde hareket eder ve yolculuk yaklaşık 30-40 dakika sürer. Köyden yaylaya yürüyerek veya köydeki yerel halktan yardım alarak ulaşabilirsiniz.

Bezirgan Yaylası'nda Neler Yapılır?

Bezirgan Yaylası, doğa ile baş başa kalmak isteyenler için birçok aktivite sunar: