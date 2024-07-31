Bezirgan Yaylası Nerede, Hangi İlçede? Bezirgan Yaylası Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Antalya'da saklı bir cennet olan Bezirgan Yaylası, sizleri bekliyor. Deniz seviyesinden yüksekliği ve serin iklimiyle yaz aylarının kavurucu sıcağından kaçmak isteyenlerin tercih ettiği bu yayla, huzur dolu bir tatil için ideal bir kaçış noktası sunuyor. Kaş'ın etkileyici manzaralarını ve doğal güzelliklerini keşfetmek için Bezirgan Yaylası'na doğru bir yolculuğa çıkmadan önce Bezirgan Yaylası nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi soruların cevaplarını öğrenmeniz gerekmektedir.
Bezirgan Yaylası, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya ilinin Kaş ilçesine bağlıdır. Bu yayla, doğası, temiz havası ve muhteşem manzaraları ile tanınır. Kaş'ın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda yer alır ve deniz seviyesinden yaklaşık 500 metre yükseklikte bulunur. Bezirgan Köyü'nün hemen yanı başında yer alan yayla, özellikle yaz aylarında serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bir noktadır.
Bezirgan Yaylası, Antalya ilinin Kaş ilçesine bağlıdır. Kaş, Antalya'nın batısında yer alan ve Akdeniz'in muhteşem kıyılarına sahip bir ilçedir. İlçe, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve turistik cazibe merkezleri ile bilinir. Bezirgan Yaylası da bu güzelliklerin bir parçası olarak doğa severler ve kamp tutkunları için ideal bir destinasyondur.
Bezirgan Yaylası'na ulaşım oldukça kolaydır. İşte adım adım yol tarifi:
Antalya'dan Kaş'a Ulaşım:
Kaş'tan Bezirgan Yaylası'na Ulaşım:
Bezirgan Yaylası, doğa ile baş başa kalmak isteyenler için birçok aktivite sunar: