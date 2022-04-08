Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri BG Nerenin Plakası? BG Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?
Giriş Tarihi: 8.4.2022 11:32 Son Güncelleme: 8.4.2022 11:32

BG Nerenin Plakası? BG Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

BG Nerenin Plakası? BG Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

Plaka tüm dünyada otomobil, motosiklet, kamyon, otobüs, taksi vb. taşıtlara verilen harf ve numaralardır.  Her ülke ve şehrin kendine ait plakası vardır. Plakaların hangi ülke ve şehre ait olduğu her zaman merak edilen bir konudur. BG de bir ülkenin plakasına ait harflerdir. Peki, BG nerenin plakasıdır? BG Hangi Ülkenin Plaka Kodu ve Açılımı Ne?

İlk plakanın 1893 yılında Fransa kullanıldığı bilinmektedir. Her ülkenin de kendisine ait bir plakası vardır. Türkiye'de plaka sayı ile başlar ve bu sayı şehirlerin kodunu ifade eder. Her ülkede plaka kodları farklı şekilde oluşturulmuştur. BG ile başlayan plaka da bir ülkeye aittir. Peki, BG hangi ülkenin plakasıdır?

BG nerenin plakası?

Plakalar makam ve durumlara göre özelleşebilmektedir. Örneğin; özel araç plakası, resmi araç plakası, bedensel engelli plakası gibi çeşitli kategoride plakalar bulunmaktadır. BG ile başlayan plaka bir ülke plakasıdır. BG, komşu ülkemiz olan Bulgaristan'a ait bir plakadır.

BG hangi ülkenin plakası?

BG, Bulgaristan'a ait bir plaka kodudur. Sınırdan geçen pek çok insan bu plakaya oldukça aşinadır. Bulgaristan'ın plaka kodu isminin ilk harfi ve 4.harfi ile plakalara yazılmaktadır. Plakasının BG ile başlamasının sebebi budur.

Plaka çeşitleri nelerdir?

  • Resmi Araç Plakası
  • Bedensel Engelli Araç Plakası
  • Cumhurbaşkanlığı Makam Aracı Plakası
  • Cumhurbaşkanlığı Üst Düzey Yönetici Plakaları
  • Devlet Protokolü Plakaları
  • Büyükelçilik Resmi Hizmet Araç Plakaları
  • Emniyet Araçları Plakaları
  • Rektör, Emniyet Müdür ve Kaymakam Plakaları

ARKADAŞINA GÖNDER
BG Nerenin Plakası? BG Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA