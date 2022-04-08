BG Nerenin Plakası? BG Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

İlk plakanın 1893 yılında Fransa kullanıldığı bilinmektedir. Her ülkenin de kendisine ait bir plakası vardır. Türkiye'de plaka sayı ile başlar ve bu sayı şehirlerin kodunu ifade eder. Her ülkede plaka kodları farklı şekilde oluşturulmuştur. BG ile başlayan plaka da bir ülkeye aittir. Peki, BG hangi ülkenin plakasıdır?

BG nerenin plakası?

Plakalar makam ve durumlara göre özelleşebilmektedir. Örneğin; özel araç plakası, resmi araç plakası, bedensel engelli plakası gibi çeşitli kategoride plakalar bulunmaktadır. BG ile başlayan plaka bir ülke plakasıdır. BG, komşu ülkemiz olan Bulgaristan'a ait bir plakadır.

BG hangi ülkenin plakası?

BG, Bulgaristan'a ait bir plaka kodudur. Sınırdan geçen pek çok insan bu plakaya oldukça aşinadır. Bulgaristan'ın plaka kodu isminin ilk harfi ve 4.harfi ile plakalara yazılmaktadır. Plakasının BG ile başlamasının sebebi budur.

Plaka çeşitleri nelerdir?