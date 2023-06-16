BH3 Polar Mı Apolar Mı? Boran Apolar Mı, Polar Mı, Hangi Grupta?

BH3 polar mı, apolar mı konusunu kimya ile ilgisi olan kişiler araştırıyor olabilir. Öyle olmasa bile sadece genel kültür için yada meraktan bile boran polar mı, apolar mı, hangi grupta diye bilmek istiyor olabilirsiniz. Sebebi her ne olursa olsun kimyasal bir bileşen olduğundan dolayı bu konuyu bilmek isteye kişiler oldukça fazladır. Peki o zaman boran florür apolar mı? Haberimizi okumaya devam ederek BH3 polar mı, apolar mı sorusunun cevabına ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

BH3 Polar Mı Apolar Mı?

Trihidridoboron, boran veya borin, BH3 kimyasal formülü ile gösterilen dengesiz ve oldukça reaktif bir moleküldür. Oldukça reaktif ve doğrudan bir akış sisteminde, sürekli olarak üretilen, geçici bir ürün olarak veya lazerle çıkarılmış atomik borun hidrojen ile reaksiyonundan doğrudan gözlenebilir. BH3 kararsız ve yüksek derecede reaktif bir molekül olup ayrıca BH3, Dh3 simetrisine sahip trigonal düzlemsel bir moleküldür. BH3 polar olmayan bir kovalent bağdır. Çünkü bağ açılarının hepsi 120 derecedir. Bu durumda BH3 polar değil, apolardır.

Apolar Bağ: Apolar bağ veya Apolar kovalent bağ, aynı cins iki ametal atom arasında meydana gelen bir kovalent bağ türüdür. Bu şekilde meydana gelen moleküllere element molekülü adı verilir. Bu moleküllerde ortaklaşa kullanılan elektronlar her iki atom çekirdeği tarafından eşit oranda çekilir. Çünkü çekirdek yükleri aynıdır. Apolar bağ, kutupsuz bağ demektir.

Polar Bağ: Polar bağ, farklı tür atomların bir araya gelerek vektörel olarak net kuvvetin sıfırdan farklı olduğu bağ türüdür. Karbondioksit, su, metan vb farklı atomlar içeren kovalent bağlı bileşikler örnek verilebilir. Bağların gücü karşılaştırılırsa ya polar bağın gücü apolar bağın gücüne eşit ya da polar bağ daha güçlüdür. Bunun nedeni son katmanlarındaki elektron sayısı farkıdır. Elektron sayısı farkı ne kadar büyükse bağ da o kadar güçlü olur. Polar bağda bir negatif bir de pozitif uç bulunur.