Bi Tanem Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Bir Tanem Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Hitap sözcükleri günlük yaşamda en sık kullanılan kelimeler arasındadır. Pek çok kişi birbirine hitap ederken bu sözcükleri tercih ederler. Bu kelimelerden bir tanesi de bi tanemdir. Bi tanem kelimesinin birleşik mi ayrı mı yazılacağı pek çok kişinin kafasında soru işareti yaratmaktadır. Dilimizdeki kelimeleri doğru yazmak, dilin kullanımı için de önem taşımaktadır. Bi tanem nasıl yazılır, TDK'ye göre bi tanem ayrı mı bitişik mi yazılır soruları konu hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

Bi Tanem Nasıl Yazılır?

Bi tanem hitap sözcükleri arasında yazımı en sık karıştırılan kelimeler arasındadır. Kelimenin karıştırılan kullanımları arasında bi tanem, birtanem, bitanem gibi yazımlar mevcuttur.

Kelimenin doğru kullanımı ise şu şekilde:

Doğru Yazım: Bir Tanem.

Cümle içinde kullanımı: Bir tanem, eğer denilenleri dikkate almazsan ileride sorun yaşayabilirsin.

TDK'ye Göre Bi Tanem Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?