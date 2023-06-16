Birçoğumuzun meyve bildikleri bazen sebze ya da sebze bildiklerimiz meyve çıkabiliyor. Bir bitkinin besin olarak tüketirken meyve ya da sebze olduğunu merak ederiz. Besinleri meyve ya da sebze kategorisine ayırmak için bitkinin hangi kısmını tükettiğiniz önemlidir. Biber meyve mi sebze mi, sorusuna biberin bitkinin çiçek kısmından oluştuğu yanıtını verebiliriz. Biber meyve midir sebze midir, dediğimizde biberin aynı zamanda çekirdekli olmasının da bu sorunun yanıtı için önemli bir etken olduğunu öğreniriz.

Meyve ve Sebze Nedir?

Meyve, çiçekli bitkilerin çiçek kısmındaki bazı özel dokulardan gelişen ve içerisinde üreme organlarının parçalarını ve bunun yanı sıra tat veren ek dokuları içeren kısmıdır. Çiçekli bitkilerin üremeyebildikleri için gerekli olan organ çekirdeklerdir. Çekirdekler meyve içerisinde korunur ve saklanır. Bir başka deyiş ile meyve, ağaçların yenilecek türden ürünüdür.

Sebze, çoğunlukla tek yıllık, otsu yapıda, insan beslenmesinde kullanılan, kök, gövde, yaprak, sürgün kısımları tüketilebilen, çiğ veya pişirilerek tüketilebilen bitkilerdir. Bir besinin sebze olarak adlandırılması için yeşil yapraklı, çekirdeksiz özellikleri olması gerekmektedir. Kısaca sebze, bir bitkinin meyvesi haricinde yenilebilen kısımlarının tamamına denir.

Biber Meyve Mi, Sebze Mi? Biber Meyve Midir, Sebze Midir?

Bitkisel besin kaynaklarının başında olan meyve ve sebzeler bazen birbirine karıştırılır. Şimdiye kadar sebze kategorisine soktuğumuz birçok yiyecekler aslında biyolojik olarak meyvedir. Biberin içinde birden fazla çekirdek olduğunu görürüz. Bu nedenle biberin bir meyve olduğu söylenebilir. Çekirdekli olmasının yanı sıra biber bitkinin çiçek kısmından oluştuğu için meyve olduğu söylenebilir. Böylelikle sebze olarak yaygın bir şekilde bilinen biberin aslında bir meyve olduğu aşikârdır.