Bibliyografik Künye Nedir? Bibliyografik Künye Nasıl Yazılır, Neler Yer Alır?

Bibliyografik künye, özgünlüğün korunması ve telif hakkı ihlali yapılmaması açısından önemli bir bölümdür. Akademik makalelerin, tezlerin ve diğer eserlerin sonunda yer alır. Bir eser yazılırken yararlanılan tüm kaynaklara bu bölümde ulaşmak mümkündür. Bibliyografya yazarken bir kaynakça kılavuzunu incelemek ve diğer örneklere bakmakta fayda vardır. Bu nedenle, bibliyografik künye nedir, nasıl yazılır ve neler yer alır mutlaka öğrenilmelidir.

Bibliyografik Künye Nedir?

Kaynakça, bibliyografya veya bibliyografik künye, eserin kim tarafından yazıldığı, hangi yıl yazıldığı ve basan yayınevinin hangisi olduğu ile ilgili bilgilerin yer aldığı bölümdür. Eserin yazım aşamasında hangi kaynakların kullanıldığına dair detaylar bu kısımda bulunur. Kaynakça, alıntıların kime ait oldukları ve hangi eserde yayınladıkları ile ilgili bilgiye ulaşmayı da sağlar. Çoğu eserde bulunan bu bölüm, bibliyografik künye veya kaynakça olarak geçer. Bilimsel makaleler, tezler, bitirme projeleri ve akademik alanda yayınlanan her çalışmada, bu bölümün olması zorunludur. Öte yandan, bibliyografik künye yazarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur.

1. Yazarın Soyadı (Büyük harflerle)

2. Yazarın Adı

3. Kitabın, Makalenin veya Bölümün Adı

4. Yayınevi

5. Basım Yeri

6. Basım Tarihi

7. Sayfa numaraları

Örnekler

– GÜREL Reşat, Satrançla Örülen Dünya, Nar Yayınları, İstanbul, 2011.

– APAYDIN Talip, Cumhuriyet Dönemi Çocuk Seçkisi, T.C. Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara, 1998.

– ASYA Arif Nihat , Bayrak , Sabri Çelik Matbaası , İstanbul , 1945.

Bibliyografik Künyelerin Sonuna Nokta Konur mu?

Bilindiği üzere noktalama işaretleri, imla hatalarını ve cümlede anlatım bozukluğunu önledikleri için önemlidirler. Bir yazarın veya editörün, bir eseri hazırlarken dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Kaynakça veya bibliyografik künyede, noktalama işareti kullanılıp kullanılmayacağı ise bazıları için kafa karışıklığına neden olabilir. Bibliyografik künye hazırlarken yazar isimleri, eser adı, yayınevi, basım yeri ve basım tarihi sırasıyla yazılır. Ancak bir karışıklık olmaması için aralara mutlaka virgül ve cümlenin sonuna da nokta konulmalıdır.