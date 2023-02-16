Bibliyografya Nedir? Bibliyografi Ne Demek, Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Bibliyografya nedir, Yunancada "kitap, yazmak, tarif etmek" sözcüklerinden türeyen bibliyografya terimi birçok anlama gelmektedir. Bu anlamlardan bazıları şu şekildedir; Belli bir konuyla veya dönemin eserlerinin hepsini kapsayan kılavuz olarak bilinmektedir. Araştırma ve incelemeye dayanan bilimsel eserlerin veya yazıların sonunda bulunan, kaynakları gösteren liste olarak da bilinmektedir. Bibliyografi ne demek, bibliyografya örnekleri ve özellikleri ile birlikte tüm detaylar aşağıda yer almaktadır.

Bibliyografya Nedir?



Bibliyografya nedir, kısaca ifade etmek gerekirse Türkçe kaynaklar anlamına gelmektedir. Aynı zamanda 'kitaplar hakkında yazı' olarak da bilinmektedir. Antik Yunan döneminden günümüze kadar gelen ve kökeni buradan gelmiş bir sözcüktür. Spesifik bir konuyla birlikte muhtelif konulardaki yayınların listesi olarak da öne çıkmaktadır. Yani bir eser ele alındığı zaman o eserin içindeki konu başlıklarının, hangi çeşitli kaynaklardan alındığını açıklamalı olarak göstermektedir. Bibliyografi ne demek, bibliyografya örnekleri ve özellikleri gibi konuları tüm detayları ile birlikte inceleyelim.



Genel itibariyle eserin sonunda olan cümleler ve kaynaklar detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu doğrultuda kaynağın adı ve tarihi ile birlikte kimin yazdığı gibi bilgiler öne çıkmaktadır. Böylelikle kaleme alınmış olan o esere daha çok güven oluşmaktadır. Bu eseri okumak isteyen insanlar öncelik olarak bibliyografya üstünden kaynakları irdelemektedir. Ne çeşit kaynaklarının tercih edildiği ve özelliklerinin ne olduğu böylelikle daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. Özellikle bilgi açısından çok mühim eserler için bibliyografya büyük bir öneme sahiptir.

Bibliyografi Ne Demek, Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Özellikleri bakımından ele alındığı zaman bibliyografya, eserleri belli bir sıraya ve tertibe göre künyelerini bildirmektedir. Böylelikle kaleme alınmış olan eserin içerisindeki konular ve bilgiler hakkında bilgi alma ihtimali yakalanmış olmaktadır. Aynı zamanda ele aldıkları eserin tenkidini yapma durumu olarak da ifade etmek mümkün. Bu künyeler sıralı ve tertipli bir şekilde ele alınarak belli başlı unsurlar öne çıkar; Yazar adı, eser adı, basıldığı yer, tarih sayfa miktarı ve fiyat gibi unsurlar yer almaktadır. Böylelikle bir bibliyografya üstündeki herhangi bir kalıntı ve kaynak, bu detaylarla beraber eseri okuyacak bireye aktarılır. Bu konuda bibliyografya belli başlı türler üzerinden öne çıkmaktadır. Bu türler şu şekildedir;