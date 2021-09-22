Biçim eş anlamlısı nedir? Biçim kelimesinin eş anlamlısı

Biçim kelimesinin pek çok anlamı bulunmaktadır. Bu kadar fazla anlamı olmasının nedeni de hem teknik konularda hem de günlük konuşmada biçim kelimesinin çok önemli bir yer tutmasıdır. Bu açıdan bakıldığında biçim kelimesinin terim ve mecaz anlamları karşımıza çıkmaktadır. Anlam çeşitliliği fazla olduğu için bu kelimenin birden fazla eş anlamlısı da bulunmaktadır.

BİÇİM KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Sözcüğü daha iyi anlamak için anlamdaş kelimesini iyi bilmemiz gerekir. Biçim eş anlamlısı genel olarak form ve şekil kelimeleridir. Bu kelimelerle birlikte biçim kelimesinin ilk akla gelen anlamı 'biçme işi' olarak karşımıza çıkar. İkinci olarak 'bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal' olarak söylenebilir. Üçüncü olarak 'bir şeyin benzeri' şeklinde bir anlam karşımıza çıkmaktadır. Dördüncü olarak 'Tarz' biçimde de bir anlam ifade etmektedir. Beşinci anlamı ise daha çok bilişim alanında kullanılmaktadır. 'Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli düzeni, format.' Şeklinde ifade edilir.

BİÇİMİN EŞ ANLAMLISI

Biçim kelimesinin birçok terim ve mecaz anlamı bulunmaktadır. Gerek bilişim gerek günlük sohbette oldukça fazla kullanılan bu kelimenin dört tane eş anlamlısı vardır. Bu kelimeler 'Görünüş, eşkal, form ve şekil' kelimeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı kaynaklarda daha fazla eş anlam bulunsa da biçim kelimesi için geçerli eş anlamlı kelimeler bunlardır.

BİÇİM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Birçok yerde kullandığımız biçim kelimesinin pek çok anlam ilişkisi bulunmaktadır. Bu anlam ilişkileri nedeniyle de birçok kelimeyle yakından ilgilidir. Biçim kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeleri şöyle sıralayabiliriz: