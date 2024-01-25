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Haberler Eğitim Haberleri Biçimsiz Bulmacada Ne Anlama Gelir? Bulmacada Biçimsiz Kelimesinin Karşılığı Nedir?
Giriş Tarihi: 25.1.2024 15:22 Son Güncelleme: 25.1.2024 15:22

Biçimsiz Bulmacada Ne Anlama Gelir? Bulmacada Biçimsiz Kelimesinin Karşılığı Nedir?

Oyuncuların zeka, mantık, hafıza ve dikkat gibi çeşitli zihinsel yeteneklerini kullanarak çözdüğü; yazılı, mekanik ya da sözlü formattaki problemlerden oluşan, genellikle tek kişilik olan oyunlara bulmaca adı verilir. Bulmaca çözerken bazı sorularda takılmak oldukça doğaldır. Biçimsiz kelimesi de sıklıkla zorlanılan bir sorudur. Bu nedenle biçimsiz bulmacada ne anlama gelir ya da bulmacada biçimsiz kelimesinin karşılığı nedir sorularının yanıtı önem kazanır.

Genellikle gazete ve dergilerde yer alan bulmaca, günümüzde cep telefonlarına kadar geldi. Bulunması istenilen şeyi düşündürülerek buldurmayı amaçlayan bulmacalar, kimi zaman oldukça zorlayıcı olabilir. Biçimsiz bulmacada ne anlama gelir, bulmacada biçimsiz kelimesinin karşılığı nedir sorularının yanıtları bu noktada ilgi çeker.

Biçimsiz Bulmacada Ne Anlama Gelir?

Bulmaca kelimesi, TDK sözlüğüne bakıldığında aşağıdaki anlamı taşır:

Çeşitli alanlara dair sorulara ait cevapların kare veya dikdörtgen biçimdeki bir tabloda dikey ve yatay olarak yer alan boş karelerden her birine tek harf yazılması suretiyle oynanan bir tür oyun.

Çeşitli kelimeler sorularak bulmacanın çözülmesi beklenir. Bu kelimelerden biri de biçimsizdir.Bulmacada biçimsiz kelimesinin anlamları kelime sayısına göre değişiklik gösterir. Bulmacada biçimsiz kelimesinin karşılığı 4 ila 8 harf arasında değişiklik gösterir. Biçimsiz kelimesinin bulmaca anlamları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

4 Harfli Yanıtı: Kötü

  • 5 Harfli Yanıtları: Amorf, Yanıç, Kubat,
  • 6 Harfli Yanıtı: Çarpık
  • 7 Harfli Yanıtı: Kudubet
  • 8 Harfli Yanıtı: Şekilsiz
  • 9 Harfli Yanıtı: Eğri Büğrü
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Biçimsiz Bulmacada Ne Anlama Gelir? Bulmacada Biçimsiz Kelimesinin Karşılığı Nedir?
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