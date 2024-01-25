Genellikle gazete ve dergilerde yer alan bulmaca, günümüzde cep telefonlarına kadar geldi. Bulunması istenilen şeyi düşündürülerek buldurmayı amaçlayan bulmacalar, kimi zaman oldukça zorlayıcı olabilir. Biçimsiz bulmacada ne anlama gelir, bulmacada biçimsiz kelimesinin karşılığı nedir sorularının yanıtları bu noktada ilgi çeker.

Biçimsiz Bulmacada Ne Anlama Gelir?

Bulmaca kelimesi, TDK sözlüğüne bakıldığında aşağıdaki anlamı taşır:

Çeşitli alanlara dair sorulara ait cevapların kare veya dikdörtgen biçimdeki bir tabloda dikey ve yatay olarak yer alan boş karelerden her birine tek harf yazılması suretiyle oynanan bir tür oyun.

Çeşitli kelimeler sorularak bulmacanın çözülmesi beklenir. Bu kelimelerden biri de biçimsizdir.Bulmacada biçimsiz kelimesinin anlamları kelime sayısına göre değişiklik gösterir. Bulmacada biçimsiz kelimesinin karşılığı 4 ila 8 harf arasında değişiklik gösterir. Biçimsiz kelimesinin bulmaca anlamları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

4 Harfli Yanıtı: Kötü